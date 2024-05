/OSOBNOST DENÍKU/ Na hřišti ho jen tak nepřehlédnete. Poznávací znamení? Blonďatá kštice, urostlá postava a především instinkt zabijáka. Dominik Kubinec, útočník Baníku, zažívá řádně vymazlenou sezonu. Svými gólovými zápisy totiž vytáhlý čahoun drží stále Sokolov ve hře o stupně vítězů.

Dominik Kubinec, útočník FK Baník Sokolov. | Foto: Daniel Seifert

V posledních třech zápasech navíc nastřílel soupeřům deset branek, z čehož pět jich naposledy nasměroval do branky Tachova. Jak si užívá s šestadvaceti vstřelenými brankami nejlepší střelec soutěže gólovou šňůru? Co říká, na to, že jeho tým již ztratil možnost návratu do ČFL, nebo co očekává od závěru sezony? To vše prozradil v exkluzivním rozhovoru Deníku.

Dominiku, v jarní části jste pošilhávali po první příčce, ale série tří proher v řadě, vás poslala mimo stupně vítězů…

S jídlem roste chuť, před sezónou bychom momentální situaci brali, po podzimní části jsme však nyní určitě zklamáni. Čtyři zápasy se nepovedou a je po sezoně. Nemyslím si, že měl v divizi někdo lepší tým než my, bohužel působíme chaoticky někdy až infantilně, a to nás stálo sezónu.

Zejména pak domácí prohra 0:6 s Hořovicemi, vás řádně probrala, souhlasíte?

No to byla bída. Všichni jsme byli bez energie, chutě, zápalu. Tohle se nesmí už nikdy opakovat

V následujících třech zápasech jste dosáhli na sedm bodů, čímž jste se navrátili zpět do bitvy o stupně vítězů…

To sice ano, ale jak jsem zmiňoval, cítili jsme šanci být první a ta šance se po dvou zápasech vytratila. To si myslím, že nás trochu bodlo do srdce respektive do hlav a než jsme se z toho po dalších dvou zápasech oklepali, tak jsme zjistili, že jsme vlastně už pátí. Teď jsme to zase nastartovali a ja věřím, že skončíme na bedýnce.

Nezastavitelný Kubinec: Jeho pět kousků zničilo Tachov

Vy jste navíc v těchto zápasech pomohl Baníku deseti zásahy, zbyl vám ještě nějaký střelecký prach do dalších kol?

No uvidíme, teď mi tam opravdu padá všechno. Na druhou stranu, já na spoluhráče pořád hulákám a apeluji ať mi nahrávají, i když kolikrát můžou dát sami gól, takže je to i jejich zásluha a jejich štěstí, že mě poslouchají (smích)!

Naposledy jste vstřelil Tachovu pět branek, vzpomenete si, kdy se vám naposledy povedl takovýto kousek?

V mužích jen jednou, a to za béčko v Německu, to jsem dal šest branek za poločas a pak mě raději vystřídali. Na druhou stranu, to byla soutěž, kde polovina lidí hrála v sandálech a brankáři nevěděli, že můžou chytat i rukama.

Navíc kralujete tabulce střelců, na kterou se určitě díváte velmi rád?

Určitě, jsem útočník a od toho nechcete nic jiného než góly. A to, že jsem momentálně nejlepší střelec soutěže asi o deset branek mě těší. Nedokáži si představit kolik bych těch gólů měl, kdybych ještě k tomu uměl hrát i ten fotbal.

Teď vás čeká o víkendu šlágr kola, ve kterém vyzvete tým Soběslavi, na který ztrácíte pouhý bod, co tedy od zápasu očekáváte, a mohou se fanoušci těšit na další brankostroj ve vaší režii?

Nemam rád otřepané věty, ale co mi teď zbývá. Budeme ho chtít nečekaně vyhrát a já budu rád, když brankou tomu pomůžu

Do konce soutěže chybí čtyři utkání, s jakým cílem budete vstupovat do závěru jarní části divize?

Možná některé překvapím, ale do konce sezony budeme chtít uhrát dvanáct bodů.