Hosté poslal do vedení již ve 4. minutě Jan Pavlík, který si sběhl v šestnáctce domácích na dlouhé vhazování, které následně přetavil v parádní trefu na zadní tyč březovské svatyně.

Podruhé hosté ze středních Čech udeřili v 6. minutě, kdy po dlouhém nákopu brankáře se dostali hosté do rychlého přechod, který dokázal brankář Martinec zneškodnit výběhem, ale odražený balon následně poslal obloučkem do branky Jan Jelínek. Ve 27. minutě už šly Neratovice do trháku tří branek, o což se postaral Andrej Weickert, který gólově zúročil pohlednou kombinaci svého týmu.

„Zápas rozhodly dvě rychle vstřelené branky Neratovic v úvodu utkání, na které už jsme přes velkou snahu všech hráčů nedokázali zareagovat,“ připomněl trenér Březové Marek Kratochvíl zlomový moment duelu, který přišel hned na jeho začátku.

Po změně stran hosté počtvrté skórovali z pokutového kopu, který proměnil Jan Pavlík a brankovou tečku za duelem udělal v 90. minutě Jan Jelínek, který uspěl z dorážky. „Další branky už jen byli vyústěním toho, že jsme více otevřeli hru ve snaze o zkorigování výsledku. Neratovice nám uštědřily lekci z produktivity, když vyhrály zcela zaslouženě,“ dodal k první domácí prohře v soutěži na stadionu Olympie Kratochvíl.