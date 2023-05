/FORTUNA DIVIZE/ Nedaří se, nedaří. Již podruhé v řadě za sebou nedotáhla březovská Olympie do zdárného konce dobře rozehraný duel. Po Českém Brodu, kde hráčům Olympie nestačil k výhře tříbrankový náskok, se o víkendu situace opakovala, akorát s jedinou změnou, když Březová vedla ve 28. kole Fortuna divizi B nad Slaným 2:0, ale po změně stran dokázali hosté srovnat na konečných 2:2.

Březová – Slaný 2:2 (2:0). | Foto: Daniel Seifert

„Do zápasu jsme vstoupili s jasným cílem. Odčinit selhání z minulého zápasu, když jsme z poločasového vedení 3:0 dokázali vytěžit jen pod za remízu 3:3,“ podotkl k cíli, se kterým hráči Březové do duelu nastupovali, obránce Kryštof Kýček. „Do zápasu jsme opět vstoupili aktivně a soupeře od začátku zápasu přehrávali. Dokonce už v 5. jsme se po rohovém kopu dostali do vedení 1:0,“ připomněl první branku svého týmu, o kterou se zasloužil právě Kýček.

„Po vstřeleném gólu jsme dál pokračovali aktivně a vytvářeli si další brankové příležitosti. Jednu z nich se nám podařilo proměnit po krásné akci ve 28. minutě. Rázem jsme vedli 2:0 a do konce poločasu jsme jsme si tento výsledek bez menších problémů pohlídali,“ přidával pohled na první poločas, ve kterém navýšil vedení Březové Rostislav Vokáč. Po obrátce stran však přišel stejně jako v Českém Brodu na pořad výpadek, a ten hosté tvrdě trestali.

Viktoriáni šokovali Katovice. Prohra byla pro soupeře krutá, říká kouč Viktorie

„O přestávce jsme si zdůrazňovali, abychom dobře vstoupili do druhého poločasu a vydrželi patnáct minut bez inkasované branky a nedopustit selhání z minulého zápasu. Bohužel vstup do druhého poločasu nám opět vůbec nevyšel,“ zklamaně se vracel Kýček ke 48. minutě, kdy navrátil Slaný zpět do hry kontaktní brankou Libor Bíba.

„Soupeř se díky tomu dostal na koně a diktoval tempo zápasu. Nám se vůbec nedařilo držet míč a kombinovat jako v prvním poločase. Soupeř dál pokračoval v tlaku a v 72. minutě po autovém vhazování vyrovnal na 2:2,“ smutně poznamenal březovský obránce k trefě Kyryla Shkyria. Březová se však musela obávat i bod, když Slaný zazdil v závěru zápasu stoprocentní šanci. „V samotném závěru zápasu mohlo být ještě hůř, protože útočník soupeře šel sám na našeho brankáře, ten ale předvedl skvělý zákrok a zachránil nám alespoň bod,“ chválil Kýček parádní zákrok brankáře Jakuba Richtera.

Březová – Slaný 2:2 (2:0). Branky: 5. Kýček Kryštof, 28. Vokáč Rostislav – 48. Bíba Libor, 72. Shkyria Kyrylo. Rozhodčí: Gerhardt. ŽK: 4:1. Diváci: 130. Březová: Richter – D. Peterka, Číž, Neudert, Kýček – P. Peterka (80. Body), Číž, Vokáč (46. Kursa), Dubnický (46. Rusňák) – Veselý (71. Kravar), D. Martinec.