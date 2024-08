Fotbalisté Ostrova si plně užívají úspěšný vstup do nové sezony ve 4. české…

Vstup měli Březováci do utkání z říše snů. Již v 6. minutě šli do vedení, když pokutový kop přetavil ve vedoucí branku Pavel Veselý.

Jenže poté přišlo rychlé vystřízlivění, když Slaný dokázal o minutu později Filipem Novotným srovnat na 1:1. A pro Západočechy bylo ještě hůře, to když v 15. minutě uhodili domácí podruhé, to se zapsal do gólových statistik Lukáš Pospíšil.

„V úvodu jsme až nepochopitelně prohospodařili rychlé vedení,“ neskrýval zklamání nad dobře rozehraným duelem trenér Olympie Marek Kratochvíl.

Po změně stran tak Březová měla za úkol vstřelit nejméně vyrovnávací trefu. To se výběru ze Sokolovska povedlo až za minutu dvanáct, když v 90. minutě srovnal na konečných 2:2 Václav Kraus.

„Druhá půle byla z naší strany herně lepší,“ podotkl ke druhé polovině Kratochvíl. „Ze Slaného jsme si odvezli nakonec cenný bod,“ doplnil k duelu kouč Březové.

Slaný – Březová 2:2 (2:1). Branky: 7. Filip Novotný, 15. Lukáš Pospíšil – 6. Pavel Veselý (PK), 90. Václav Kraus. Rozhodčí: Novotný – Izugrafov, Cigáň. ŽK: 1:0. Diváci: 211. Březová: T. Martinec – D. Peterka (62. Kočí), Doubravský, Číž, Kraus – P. Peterka (89. Kratochvíl), Kursa, Vokáč (82. Parihuzič), Šellong, Hora – Veselý.