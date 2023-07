/FOTBAL/ Šancí na dva zápasy, přesto nakonec dělba bodů. Fotbalisté Ostrova vstoupili do přípravy remízou v derby divizních nováčků, ve kterém remizovali na půdě sokolovského Baníku 1:1.

FK Baník Sokolov – FK Ostrov 1:1 (0:1). | Video: Daniel Seifert

„Na to, že jsme měli za sebou oproti Sokolovu teprve dva tréninky, tak jsme odehráli velmi dobrý první poločas,“ vracel se k prvnímu poločasu stoper Ostrova Petr Řehák. A právě Ostrov, který naskočil do zápasu i s trojicí staronových tváří Nýberem, Matouškem a Gabrielem, tvrdil během prvního dějství fotbalovou muziku, s tím na pořad přišly i šance, ale gól padl pouze jeden, když se o něj zasloužil v 13. minutě Milan Novotný, který využil chyby sokolovské obrany, a parádním lobem, poslal Ostrov do vedení.

„Náš výkon se mi hodně líbil, když jsme první půli vyhráli na šance 5:1, škoda jen, že zůstalo pouze u jedné branky,“ posteskl si urostlý zadák nad neproměněnými šancemi, a že jich bylo v podání Ostrova více než dost.

„Z mého pohledu byla hra v prvním poločase vyrovnaná, jak s držením míče, tak na šance. Ostrov nám hrozil většinou z brejkových situací, které přicházely po naší ztrátě balonu ve středu hřiště. My hrozili spíše po kombinaci nebo centru za obranu. Nakonec byl první poločas šťastnější pro Ostrov, kdy jsme zaspali v obraně a hráč soupeře přehodil našeho brankáře,“ přidával svůj pohled na první poločas záložník Sokolova Lukáš Václavík.

Sokolov tak musel dohánět po změně stran jednobrankové manko. „Druhý poločas jsme měli více držení balónu,“ podotkl ke druhému poločasu záložník Baníku Daniel Krlička, který si v úvodu druhé půle připsal na konto nastřelenou tyčku. „Hráli jsme do dobře organizované obrany soupeře,“ pochvaloval si změnu oproti prvnímu poločasu. I přesto byl více nebezpečnější Ostrov, který si vytvořil několik šancí, pozadu však nezůstal ani Baník. .

„Naštěstí jsme vše přežili a v závěru zápasu dokázali vyrovnat,“ kvitoval Krlička vyrovnávací trefu mladíčka Tomáš Zázrivce v závěru duelu. „Pro nás byl tento zápas velmi kvalitní prověrkou, protože Ostrov má skvělé mužstvo,“ uznával kvality soupeře sokolovský univerzál.

„My jsme chtěli navázat po změně stran na výkon z první pětačtyřicetiminutovky,“ narážel středopolař Ostrova Miroslav Hackl, na řádně odměněnou sestavu, se kterou Ostrov do druhého poločasu vyrukoval. „Sokolov sice více ovládal hru, ale až na gólovou situaci, jsme ho k ničemu nespustili. Sami jsme si vytvořili dostatek šancí, které jsme ale bohužel neproměnili,“ poukazoval Hackl na gólovky svého týmu, kdy zejména šance v podání Ondřeje Šupíka, volala po gólu, když jeho lob zastavilo břevno sokolovské svatyně. „Zápas tak skončil asi spravedlivou remízou,“ doplnil smířlivě.

FK Baník Sokolov – FK Ostrov 1:1 (0:1). Branky: 82. Zázrivec Tomáš – 13. Novotný Milan. Rozhodčí: Hányš – Jaroš, Nový. Diváci: 100. Sokolov, I. poločas: Fiala – Kabantsov, Anděl, Kýček, Kraclík, Václavík, Schimmer, Stehlík, Kubinec, Mikleš, Kraus; II. poločas: Fiala – Macák, Heřman, Kýček, Anděl, Krlička, Zázrivec, Čížek, Fojtík, Dubnický, Kraus; FK Ostrov, I. poločas: Tichota – Janda, Nutsu, Řehák, Dušek – Bursík, Matoušek, Gabriel, Kostka, Nýber – Novotný; II. poločas: Süttö – Janda (65. Nutsu), Sýkora, Toth, Liška – Jiřík, Hackl, Kiš, Šupík, Kodajek – Zedníček.