„Bohužel ve druhém poločase jsme si vybrali úsek, kdy domácí vytěžili z nakopávaných míčů do naší šestnáctky tři branky, když nám chyběl v tomto ohledu důraz. Od 70. minuty jsme začali hrát, vytvořili si tlak, vstřelili dvě branky, na víc nám chyběl čas i potřebné štěstí,“ dodává k druhé podzimní porážce trenér Olympie.

S vidinou získat alespoň bod na horké půdě Loun vyrazila směr Ústecký kraj Olympie Březová. Ta navíc odjela povzbuzena čtyřmi výhrami v řadě za sebou, ale ani to jí však k bodovému zisku nestačilo. „Louny hrály jednoduše. Nakopávaly balony na své vysoké, silové hráče a z toho se snažily těžit. V prvním poločase jsme to dokázali ubránit,“ říká trenér Olympie Petr Peterka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.