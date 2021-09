„Bude to náročné utkání,“ přemítá Kostka a pokračuje: „Hrajeme ale doma s podporou našich fanoušků, takže věřím, že uděláme tři body.“

„Pro nás to byl důležitý moment,“ je si vědom Kostka. „Gól nás dost nakopl, škoda že nepadl ještě druhý,“ lituje ostrovský hráč.

Právě on se stal hrdinou zápasu, alespoň pro domácí výběr, když v 57. minutě potrestal zaváhání českolipského brankáře Tomáše Plechatého.

To po změně stran naskočil na hřiště zcela jiný Ostrov. „Nahráli jsme si, nebáli se hrát a bylo to hned vidět,“ říká s úsměvem k probuzení svého týmu fyzicky nabušený mladík.

„V prvním poločase nás přehrávali, gól jsme si dali ale vlastně sami po tom, co jsme byli nedůrazní a neodkopli balon pryč. Odrazilo se to k útočníkovi soupeře, který se nemýlil,“ bědoval Kostka nad obdrženou brankou z kopaček Miroslava Dvořáka.

Jeden z nich přidali fotbalisté Ostrova do své sbírky o víkendu, kdy hostili na svém stadionu favorizovanou Českou Lípu, která dorazila v čele s exligovým fotbalistou Jiřím Štajnerem, a nakonec z toho byla po výsledku 1:1 dělba bodů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.