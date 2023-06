/FORTUNA DIVIZE/ Závěrečné vystoupení březovské Olympie v béčkové skupině Fortuna divize okořenila gólová přestřelka se Štětím, která nakonec vítěze nepřinesla, když divizní loučení přineslo nerozhodný výsledek 4:4.

Pavel Veselý se stal s devatenácti góly druhým nejlepším střelcem Fortuna divizi B. | Foto: Daniel Seifert

„Měli jsme převahu, více šancí, ale nedali jsme góly a soupeř nás za to trestal,“ načala své hodnocení brankářská dvojka Březové Zdeněk Zeman. A věděl, o čem mluví. Březová totiž musela od 15. minuty dohánět jednobrankové manko, když se hosté prosadili po rohovém kopu, který přetavil v úvodní branku Muamer Mešič. Ve 22. minutě Olympie srovnala, když Číž našel dlouhým nákopem Veselého, který následně svůj únik proměnil ve vyrovnávací trefu.

Do konce poločasu však hosté udeřili ještě jednou, když dlouhý nákop nezachytila březovská obrana a Jiří Alberovský rozesmutnil březovské publikum. Po změně stran však však dokázala Olympie zápas otočit, když nejprve vybídl ke skórování Rostislav Vokáč Matyáše Dubnického a posléze po rychlém přechodu naservíroval vedoucí branku Pavlu Veselému David Kursa.

Pak přišla velká chvíle pro brankářskou dvojku Březové Zdeňka Zemana, který se v 54 letech postavil mezi tři tyče. „Byl jsem nervózní a poprvé v životě jsem se dostal do takové fotbalové výšky,“ přiznával, že i v pokročilém věku hrála svou roli nervozita.

„Je to rozdíl mezi okresem, nebo I. A třídou,“ vysvětloval Zeman, který si tak splnil svůj velký sen. „Sen jsem si splnil, ale že to bude v tolika letech, jsem si nemyslel,“ poukazoval. Nakonec dokázali hosté opět srovnat, ale v 86. minutě navrátil domácím vedení Vladimír Číž. Jenže v nastaveném čase dokázali hosté vstřelit vyrovnávací trefu, kdy se do statistik zapsal brankář hostů Václav Čížek.

„Určitě to hodně zamrzelo, přijít o vítězství v nastaveném čase je smůla, ale i to k fotbalu patří,“ uznával sportovně. Tím tak i on udělal za divizní soutěží tučnou tečku. „Určitě už neplánuji, že bych v divizi nastoupil, to už by hráči byli ve věku mých vnuků,“ říká s úsměvem. „Velice děkuji týmu, za tuto příležitost. Vyrovnal jsem si skóre s bratrem na 1:1,“ doplnil závěrem nejstarší brankář, který v divizi v letošním ročníku nastoupil.

Březová – Štětí 4:4 (1:2). Branky: 22. a 70. Veselý Pavel, 60. Dubnický Matyáš, 86. Číž Vladimír – 15. Mešič Muamer, 42. a 83. Alberovský Jiří, 90. Čížek Václav. Rozhodčí: Mičan. ŽK: 2:2. Diváci: 100. Březová: Richter (80. Zeman) – D. Peterka, Číž, Kravar (60. Neudert), Kýček – Dubnický (73. Slabyhoudek), Kursa, Poupě, P. Peterka – Vokáč, Veselý.