Viktorie vyzve Komárov Hodně napilno bude mít hned v úvodu podzimní části Viktoria Mariánské Lázně, která se představí v sobotu 6. srpna od 10.15 hodin svým fanouškům, před kterými bude hostit nováčka soutěže FK Komárov, tedy bývalého účastníka Středočeského krajského přeboru. Viktoria prošla během přestávky velkými změnami, když nově uzavřela partnerství s Přešticemi, navíc do týmu přišel trenér Aleš Zach, který si tak odbude premiéru v divizní soutěži. To ale nebylo ze strany Mariánských Lázní vše, když se značně obměnil kádr, se kterým bude Viktoria usilovat o udržení divizní soutěže.

Březovou povede nově v divizi Schneider

Březovou čekají Neratovice

Dalo by se říci, že křest ohněm čeká nového trenéra březovské Olympie Petra Schneidera. Březováci totiž načnou divizní pouť na svém stadionu, na kterém přivítají v sobotu 6. srpna od 10.15 hodin Neratovice, tedy jednoho z aspirantů na postup v béčkové skupině. Březováci však půjdou do zápasu vítězně naladěni z předkola MOL Cupu, ve kterém vyprášili třetiligový Sokolov 5:2.

Hvězda se představí v béčkové skupině s osvědčeným kádrem

Hvězda zamíří do Kosmonos

Fotbalovou družinu chebského kouče Miroslava Šebesty čeká v prvním kole podzimní části nejen premiérový výjezd, ale také premiérové vystoupení ve Fortuna divizi B, kterou nově bude hrát. A nebude to vůbec jednoduché, jelikož se Hvězda představí v sobotu 6. srpna od 10.15 hodin na stadionu ´nováčka´ SK Kosmonosy, který zamířil z Fortuna divize C do béčkové skupiny, stejně jako Hvězda. Navíc Kosmonosy v uplynulé sezoně obsadily v céčkové skupině konečnou čtvrtou příčku, což svědčí o velké fotbalové kvalitě.