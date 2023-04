/FORTUNA DIVIZE/ Jakoby se fotbalová štěstěna v posledních kolech Fortuna divize B vyhýbala hráčům chebské Hvězdy velkým obloukem. Doslova. Chebané totiž počtvrté v řadě za sebou nebodovali, tentokrát nepochodili v Českém Brodě, kde prohráli 0:3.

FK Hvězda Cheb. Ilustrační foto. | Foto: Daniel Seifert

Na první branku se v Českém Brodě nečekalo dlouho. Již v 8. minutě potěšil svého trenéra Martina Frýdka Petr Novák, který v úvodu zápasu hosty ze západu Čech pořádně zmrazil. „Opět jsme měli vlažný vstup do utkání,“ přiznával trenér Chebu Jan Beneš, že vstup do zápasu nebyl podle jeho představ. „Pak jsme se dostali trochu do zápasu a hra se vyrovnala,“ přidával další pohled na první poločas, který nakonec skončil 1:0 ve prospěch domácího celku.

Hvězda, která naskočila do zápasu v okleštěné sestavě, se však po změně stran statečně prala, ale kýžená vyrovnávací branka ji nebyla přána. „Do druhého poločasu jsme nastoupili s větším odhodláním, a to se na hře projevilo. Domácí hrozili pouze z brejků, při kterých nás podržel brankář Mašek, který si odbyl premiéru v divizní soutěži a nutno říct, že byl jeden z nejlepších na hřišti,“ chválil výkon novice v dresu Hvězdy.

„Asi dvacet minut před koncem jsme si vytvořili šanci, kterou nám bohužel zlikvidoval domácí gólman,“ litoval neproměněné šance chebský trenér. Co se nepovedlo Hvězdě, povedlo se domácím. V závěru duelu se v rozmezí šesti minut, dvakrát gólově radoval střídající Martin Palečko, který stanovil výsledek na konečných 3:0.

„Ke konci zápasu jsme už hráli na větší riziko s cílem vyrovnat, ale bohužel jsme inkasovali druhou branku. V 90. minutě byl proti nám ještě odpískaný pokutový kop a domácí uzavřeli skóre na pro nás krutých 3:0,“ dodal k porážce Beneš.

SK Český Brod – FK Hvězda Cheb 3:0 (1:0). Branky: 8. Novák Petr, 86. a 92. Palečko Martin (1 PK). Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 1:0. Diváci: 180. Hvězda Cheb: Mašek – L. Kompit, Hrotek, Netrval, Beneš – Kraus, Eisenreich (46. Znak), Bauer, Bílek (75. Janda) – Komberec (64. F. Kompit), Kubinec.