/FOTBAL/ Velké zklamání zažili o víkendu fotbalisté chebské Hvězdy ve Fortuna divizi B. A nebylo divu. Chebané totiž propadli v důležitém souboji na půdě Libiše, kde museli skousnout hodně hořkou porážku 1:3.

„Po dvou výhrách a solidním výkonu s Chomutovem jsme věřili, že bychom mohli nějaké body přivést i z Libiše a nedovolit, tak našemu konkurentovi v boji o záchranu bodově se k nám přiblížit,“ poukazoval chebský asistent Jakub Klepáček, s jakým cílem zamířila Hvězda ke čtvrtému jarnímu vystoupení.

Realita však byla zcela jiná. Domácí načali důležité utkání podstatně lépe, a to se odrazilo i na vstřelených brankách. Ve 21. minutě poslal Libiš do vedení Dominik Menčl. Pro Hvězdu však bylo postupem času ještě hůře. O osm minut později totiž přidali domácí druhou branku Matyášem Jánským, tentýž hráč pak zvýšil vedení na rozdíl tří branek ve 41. minutě.

„Po našem tragickém výkonu v první půli vedl soupeř snadno 3:0,“ narážel Klepáček na mizerný výkon svého výběru. Po obrátce stran sice fotbalisté Hvězdy dokázali snížit v 60. minutě z kopaček Dominika Kubince, ale víc Libiš Hvězdě nedovolila.

„Do druhé půle jsme prostřídali, vytvořili si i nějaké šance, ale na více než snížení na 1:3, to bohužel nestačilo,“ zklamaně povídal chebský asistent. Hvězda tak připsala na svůj účet druhou prohru v řadě za sebou. „Mrzí mě hlavně výkon a přístup v první půli, ten by totiž nestačil nejen na kohokoliv v divizi, ale ani v krajském přeboru. Musíme to rychle hodit za hlavu, začít zase tvrdě pracovat, abychom jsme se dobře připravili na důležitý domácí zápas s Meteorem,“ dodal závěrem Klepáček.

Libiš – FK Hvězda Cheb 3:1 (3:0). Branky: 21. Menčl Dominik, 29. Jánský Matyáš, 41. Jánský Matyáš – 60. Kubinec Dominik. Rozhodčí: Vnuk. ŽK: 2:0. Diváci: 167. Hvězda Cheb: Mácha – Plíhal (46. F. Kompit), Hucl, Netrval (54. Znak), Beneš (46. Komberec) – Janda, Eisenreich, Kraus, Bílek (68. L. Kompit) – Kubinec, Anděl (22. Hrotek).