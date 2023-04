/FORTUNA DIVIZE/ Fotbalisté chebské Hvězdy zabrali v pravý čas. V důležitém souboji ve Fortuna divizi B se Slaným, urvali velmi cennou výhru 3:0, čímž soupeři v tabulce odskočili na rozdíl čtyř bodů.

Hvězdě vystřelil tři body sváteční střelec Jakub Netrval (vlevo). | Foto: FK Hvězda Cheb

„Tentokrát jsme měli lepší vstup do zápasu a dokázali jsme brzo vstřelit branku,“ těšilo chebského kouče Jana Beneše, když o první radost Chebanů se postaral Jakub Netrval, to se psala 15. minuta. „Poté jsme vypadli z tempa a soupeř nás začal přehrávat. Důležité bylo, že jsme tuto pasáž přečkali bez obdržené branky,“ upozorňoval Beneš.

„O poločase jsme si něco řekli a opět jsme měli výborný vstup do druhého poločasu, kdy jsme dokázali hned na začátku vstřelit druhou branku naším svátečním střelcem Kubou Netrvalem,“ pochvaloval si gólový apetit netradičního střelce Beneš. „Poté jsme aktivně napadali rozehrávku soupeře abychom mu zamezili hrát kombinačně, což se nám vcelku dařilo,“ přidával k hodnocení chebský trenér.

„Nutno dodat, že jsme přežili jednu nebo dvě šance soupeře, kdy z jedné nastřelil břevno,“ připomněl Beneš horké chvíle, které se svým týmem přešel nakonec bez úhony.

Pětadvacet minut před koncem udeřila Hvězda potřetí, to se zapsal do střelecké listiny Lukáš Komberec, který definitivně srazil hosty do kolen. „Chtěl bych všechny pochválit jak k tomuto důležitému utkání přistoupili, byla na nich vidět touha a odhodlání zlomit sérii proher za což jim patří velký dík,“ neskrýval Beneš radost z cenného tříbodového zisku.

Hvězda Cheb – Slaný 3:0 (1:0). Branky: 15. a 47. Netrval Jakub, 64. Komberec Lukáš. Rozhodčí: Mičan. ŽK: 3:2. Diváci: 100. Hvězda Cheb: Mácha – Plíhal (72. Janda), Hucl, Netrval, Znak – Bílek (72. Mouhafidi), Beneš, Hrotek, Komberec (72. F. Kompit) – Kraus, Kubinec (90. L. Kompit).