„Výkony byly totiž nevyrovnané, byli jsme schopni porazit Klatovy, Budějovice, bodovat v Lomu, ale naopak jsme ztratili doma se Sedlčany a jako jediný klub jsme prohráli s Hořovicemi,“ narážel na jánošíkovské vystoupení svého týmu, který silným bral a slabým dával.

Udržet divizi pro Mariánské Lázně, přeje si trenér Kafka

„Ale celkově můžeme být relativně spokojeni,“ upozorňuje. Během zimní přípravy se však odehrály v Mariánských Lázních zásadní změny, a to na trenérském postu, když nově usedl na lavičku viktoriánů trenér Vladimír Kafka. „Příprava byla v počátku zaměřena na kondici, kdy se v průběhu ledna začala měnit více do herních věcí. Jako každou přípravu jsme měli kondiční tréninky s bratry Sajlery, což nám dalo hodně,“ připomněl výživný tréninkový dril pod taktovkou kondičních trenérů Miroslava a Pavla Sajlerových.

Tradičně si zimní galeje zpestřily Mariánské Lázně zajímavými přípravnými zápasy, ve kterých se střídaly dobré výsledky s těmi horšími. „V podstatě nám ukázaly to, co se nám stávalo na podzim, velké výkyvy našich výkonů. Odehráli jsme kvalitní zápasy, například s Mitterteichem nebo Březovou. Naopak jsme totálně propadli s dorostem Sokolova a Petřína a ani výkon v Chomutově nebo v generálce s Trstěnicemi nebyl optimální,“ přiblížil výkony svého týmu v zimní přípravě.

Viktoria se statečně prala, ale na Přeštice to nestačilo

„Dost v tom hrála roli také hráčská účast, která snad ani na jeden zápas nebyla stoprocentní,“ prozradil, co Viktorii během přípravy také trápilo. I kádr týmu od Ferdinandova pramene prošel během přestávky několika změnami. „Změn nebylo hodně, nicméně byly zásadní. Skončil trenér Dolejš, kterého nahradil Vláďa Kafka. Do Sokolova odešel Roman Popovič a do zahraničí Jirka Novák s Ondrou Lysákem. Naopak nám přišel Jindra Dobřanský ze Sokolova a Lukáš Hibler z Františkových Lázní,“ přiblížil pohyby v kádru Drahorád.

Viktoria, která si drží osmou příčku, však nemá záchranu v soutěži vzhledem k vyrovnanosti tabulky vůbec jistou.

„Kádr máme kvalitní a připravený. Věřím, že se nám podaří zachytit začátek soutěže, a budeme tak moci boje o záchranu sledovat jen z pozice diváka. Určitě si myslím, že bychom se mohli pohybovat kolem pátého místa,“ dodal závěrem mariánskolázeňský kapitán.