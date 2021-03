„Většina kluků z týmu chodí běhat, další zase cvičí,“ poukazuje na dění v ostrovském FK během tvrdých opatření záložník Jakub Vrba. Přestávka je však po přerušení i nadále protahuje, když se nejdříve mělo začít v lednu, posléze v únoru či březnu, ale restart je stále v nedohlednu.

„Je to samozřejmě velmi složité, protože za sebe můžu říct, že jsem do míče kopl naposledy někdy v prosinci,“ vracel se zpátky v čase Vrba.

Nejistá doba, která zahrnuje další a další oddalování návratu, tak značně ubírá hráčům na síle a chuti dát tréninkům vše, co by jim dali při normální situaci.

Ostrovský záložník Jakub Vrba stále věří, že se navrátí zpět na fotbalové trávníky. Jestli tomu tak opravdu bude, ukáže až čas.Zdroj: Deník/Daniel Seifert

„Co se týče motivace, dá se říct, že ubírá, protože nikdo z nás neví, jak to bude pokračovat,“ naráží ostrovský záložník na odklady restartu. „Nemůžeme se opřít o pevný termín pokračování sezony,“ vysvětluje Vrba. Prakticky tak je vše na samotných hráčích, jak ke všemu přistoupí.

„Motivace ke sportu mi nechybí, když chcete sportovat, cestu si najdete i přes různá omezení. Pokud si cestu nenajdete, tak to bude velký problém, protože člověk rychle zpohodlní,“ má jasno ostrovský Vrbič.

„Pro některé kluky je fotbal vlastně jediná aktivita za celý týden. Jestli se někdo už víc než rok nějakým způsobem neudržuje, těžko se k fotbalu vrátí,“ vypočítává.

Pokud by se nakonec restart podařil, musely by týmy dostat dostatek času na fotbalovou rehabilitaci. „Já myslím, že se každý z FK Ostrov těší a doufá, že se restart soutěže povede,“ přeje si Vrba návrat na zelená kolbiště.

„Každému chybí ta parta a sranda na fotbale. Každý z týmu ví, že pokud se nebude individuálně připravovat, tak si těžko divizi ještě někdy zahraje,“ upozorňuje hráč Ostrova.

Kdyby se návrat na fotbalové stadiony nakonec opravdu uskutečnil, nemusela by se sezona dohrát celá, jelikož by stačilo z ní odehrát pouze padesát procent zápasů, což by stačilo, že se soutěže dohrají podle regulí FAČR.

„Pokud vím, tyto podmínky byly stanovené již před začátkem sezony, takže za mě by to férové bylo. Pořad lepší polovina zápasů než žádné,“ dodává závěrem Jakub Vrba.