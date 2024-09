Utkání načali svěřenci sokolovského kouče Miloslava Janovského, jak bývá zvykem, aktivně. Tím si vypracovali několik příležitostí, ale poprvé gólově prorazili až ve 31. minutě.

To se do statistik duelu zapsal nejlepší střelec loňské sezony Dominik Kubinec, který gólově ztrestal zaváhání brankáře Admiry při rozehrávce na hranici šestnáctky a posléze dopravil míč do branky pražského výběru.

Na další branku si museli fanoušci počkat až do druhého poločasu. V 78. minutě totiž opět zavelel ke zteči sokolovský kapitán Daniel Krlička, který navýšil vedení svého týmu na dvě branky.

Pět minut před koncem však asistoval Krlička také u jediné branky hostů, když si nechtěně vstřelil vlastní branku, ale ani to nic nezměnilo na výhře Sokolova.

Baníkovci tak dosáhli na třináctý bod, čímž tak udrželi druhé místo v tabulce. O víkendu je však čeká náročná prověrka, když se představí v 8. kole ligové soutěže v krajském derby na půdě Ostrova, a to v sobotu 28. září od 16.30 hodin.