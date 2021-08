SK Otava Katovice – FC Viktoria Mariánské Lázně 3:1 (2:1). Branky: 1. Uher Vladimír, 30. Repa Michal, 84. Hnídek Tomáš – 41. Nedbalý František. Rozhodčí: Depeš. ŽK: 3:3. Diváci: 293.

FC Viktoria Mariánské Lázně: Šmejkal mladší – Šácha, Cinkanič, Lukáš – Kořistka, Drahorád, Pěček (83. Holub), J. Nedbalý (44. Kapolka), Habart – Braun, F. Nedbalý.

V loňské sezoně taktéž viktoriáni nejdříve podlehli Přešticím, posléze pak i Katovicím. A letos tomu nebylo jinak. Na půdě Katovic museli hráči z lázeňského města skousnout porážku 1:3, a tím patří mezi tři týmy, které stále na první body v podzimní části čekají.

„Bohužel se nám nedaří v koncovce, když nedáte góly, nemůžete pomýšlet na body,“ zklamaně se vrací k souboji s Katovicemi trenér Mariánských Lázní Otakar Dolejš.

Už vstup do utkání se viktoriánům nevydařil, když prohráli již v 1. minutě po úspěšné střele Vladimíra Uhla. „Nezachytili jsme opět začátek zápasu,“ vysvětluje Dolejš. Pro jeho tým však bylo ještě hůře, když ve 30. minutě zvýšil náskok Katovic Michal Repa.

„Závěrečných deset minut prvního poločasu pak patřilo nám, kdy jsme dokázali snížit Františkem Nedbalým a ještě nastřelili břevno,“ podotýká k závěru prvního poločasu trenér Viktorie. Po obrátce stran pak přidala Viktoria s vidinou vyrovnání na obrátkách, přesto se radovali z další branky domácí, za které skóroval v 84. minutě Tomáš Hnídek.

„Nehráli jsme špatně, byli jsme dokonce lepším týmem, přesto jsme v závěru inkasovali třetí branku. Je to velká škoda, jelikož to byl hratelný soupeř, a my měli bodovat,“ bědoval nad druhou porážkou v řadě Dolejš. „Stále je to však začátek a my se musíme připravit na další náročný souboj, který nás čeká o víkendu,“ naráží Dolejš na duel s týmem Klatov, které si se stoprocentní bilancí drží v tabulce průběžnou druhou příčku.