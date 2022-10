Viktoriáni museli před zápasem značně improvizovat se sestavou a to se odrazilo i na dění na hřišti. Domácí vstoupili do zápasu aktivněa ve 13. minutě šli do vedení, když po rychlém přechodu po pravé straně naservíroval balon před prázdnou branku David Macháček Alexovi Trenkwitzovi, který nabídnutou šancí nepohrdl.