Ten má po dvou kolech na svém kontě jeden bod, když naposledy prohrál na půdě Loun 0:2. „Jsme málo nebezpeční směrem dopředu,“ zoufal si po utkání v Lounech trenér Ostrova Jindřich Hefner.

Ale to není jediné, co ostrovský výběr trápí. „Bohužel máme mimo hru sedm, osm hráčů,“ připomíná velkou marodku svého týmu.

I přesto se v Ostrově nevzdávají. „Poctivě trénujeme a jdeme zápas od zápasu,“ upozorňuje Hefner i přes absenci klíčových hráčů.

Teď čeká od 17.00 hodin Ostrov druhý celek divizní tabulky ze Slaného, který ještě v podzimní části neztratil ani bod. „Sestavu vzhledem ke zraněním budeme muset opět lepit, tak věřím, že ji slepíme dobře,“ doufá v domácí úspěch Hefner.

„Budeme muset být trpěliví a čekat na chyby soupeře,“ přidává recept, který by Ostrovu mohl přinést cenné body.

„Pro nás je důležité sbírat hlavně body doma, to co uhrajeme venku, to už bude takový bonus,“ vysvětluje. „Nikomu nic nedáme zadarmo,“ zdůrazňuje před bitvou se Slaným. Proto budou hráči Ostrova spoléhat na podporu svých fanoušků.

„Určitě bychom rádi všechny pozvali, aby nás v hojném počtu přišli podpořit, kluci to budou hodně potřebovat,“ vzkazuje fanouškům Jindřich Hefner.