„Díky tomu se nedá utkání moc hodnotit a myslím si, že je to škoda, protože zápas mohl mít úplně jinou úroveň,“ smutně poznamenal ještě k zápasu. V trikotu Březové se premiérově představil i zkušený záložník Rostislav Vokáč, který posílil Březovou po přesunu z třetiligového Sokolova.

„Přesun to byl po vzájemné domluvě,“ prozradil Vokáč ke svému stěhování do Březové. I on pak byl zklamán z podmínek, za kterých se utkání v Přešticích odehrálo. „Mohl to být zajímavý zápas, ale po příjezdu na stadion bylo na hřišti kolem pěti čísel sněhu, takže to bylo o takovém fotbale nefotbale,“ krčil rameny Vokáč.

I přesto držela Olympie na přeštické umělce po první polovině zápasu velmi dobrý výsledek. „Myslím si, že první poločas jsme s Přešticemi drželi krok a dokázali uhrát výsledek 1:1,“ pochvaloval si Vokáč, když se o brankovou radost Březové v prvním dějství zasloužil Kryštof Kýček. To po změně stran Přeštice prokázaly své kvality, když Olympii nastřílely tři branky.

„Druhá půle už nám podle našich představ nevyšla,“ narážel Vokáč na tři inkasované branky. Druhý přípravný duel odehraje Březová o víkendu na umělce v Drahovicích, kde se jí pro změnu postaví do cesty třetiligová karlovarská Slavia.

Přeštice – Olympie Březová 4:1 (1:1). Branka Olympie: Kýček Kryštof. Březová: Richter (46. T. Martinec) – D. Peterka, Nimrichter (46. Poupě), Neudert, Kýček – Kursa, Poupě (30. Kravar) – P. Peterka (46. Rusňák), Vokáč (46. Kovář), Dubnický – D. Martinec.