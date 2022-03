„Nehodnotí se to příjemně, jelikož jsme namočení v sestupových příčkách,“ zklamaně se ohlédl za podzimní tabulkou, ve které se Ostrov krčí na čtrnácté příčce, tedy té sestupové.

„Řekl bych, že jsme se hledali a sami nevěděli, jak máme hrát, jak se dostat do šancí,“ hledal příčiny neúspěchu ostrovský mladíček. Přitom Ostrov vstupoval do nové sezony s velkým očekáváním, to se ale nevyplnilo.

„Určitě to je zklamání, jelikož nikdo z nás nečekal, že dopadneme po podzimu takhle,“ přiznává, že čtrnáctá příčka byla pro všechny v klubu velkým zklamáním. Po úspěšné rekonvalescenci se zapojil hbitý záložník do zimní přípravy, kterou přichystal pro ostrovský výběr trenérský tandem Michal Süttö a Jan Micanka.

„Byla zaměřena hlavně na kondici, ale taky na herní projev, abychom se sehráli na stejnou notu, jelikož hodně hráčů se vrátilo po zranění, tak bylo důležité se sehrát,“ podotkl k zimnímu drilu. Během přípravy odehráli ostrovští fotbalisté také několik zápasů, ve kterých se jim vedlo se střídavými úspěchy.

„Přípravná utkání nám ukázala jak pozitiva, tak i nedostatky, kdy nám ze začátku sezony chyběla fyzička, která se však postupem času zlepšovala,“ přidal svůj pohled na zápasy, kterými si Ostrov zpestřil zimní galeje. „Taky nám ukázala, že máme problémy se začátky zápasu, kdy jsme inkasovali zbytečné góly,“ narážel na dvoubrankové manko se Sokolovem B a Vintířovem na začátku utkání. „Toho se musíme v divizi vyvarovat, jelikož by nás to mohlo vyjít draho,“ dobře ví ostrovský mladíček.

„Na druhou stranu jsme vždy dokázali tyto zápasy otočit ve svůj prospěch,“ našel na neúspěšných vstupech do duelů pozitiva. Tým navíc posílily nové tváře, od kterých si v Ostrově hodně slibují.

„Určitě nám pomohou, ať už v ofenzivě, tak i defenzivě. Také se navrátilo několik hráčů po zranění a do přípravy se zapojili také někteří dorostenci, takže si myslím, že oproti podzimu na tom z pohledu hráčského kádru budeme lépe,“ vypočítává Bursík.

Hlavním cílem pro Ostrov bude záchrana v divizní soutěži. Jenže to Ostrovští nebudou mít vůbec jednoduché, jelikož na týmy před sebou ztrácejí sedm bodů, což sice není hodně, ale ani málo.

„Nikdo z nás nechce spadnout, takže záchrana v divizní soutěži je, dá se říci, povinná. Věřím tomu, že s kluky uděláme vše pro to, abychom čtvrtou nejvyšší soutěž pro Ostrov zachránili, i když víme, že to bude nesmírně těžké,“ přeje si za ostrovskou kabinu záchranu Bursík.