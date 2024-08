„Před koncem minulé sezóny mi zavolal pan Peterka, jestli bych neměl zájem jít na Březovou, což se mi líbilo a šel jsem,“ přiblížil Kraus, jak se zrodil jeho přesun z chebské Hvězdy do Olympie.

I on však musel těžko snášet neúspěšný vstup Olympie do podzimní části, když v úvodních dvou kolech museli Březováci přijmout dvě prohry. Až třetí pokus byl prakticky v podání výběru ze Sokolovska úspěšný, tedy jen napůl. Na půdě Slaného vydřela Březová bod po nerozhodném výsledku 2:2.

„Zápas se Slaným jsme začali dobře, když jsme již v jeho úvodu vybojovali penaltu, kterou proměnil Vesy. Bohužel hned dvě minuty na to jsme po naší chybě darovali jednoduchý gól soupeři, který nás trochu položil, a poté jsme dostali druhý gól po standardní situaci,“ vracel se Kraus k obratu domácích, kteří šli v 15. minutě do vedení 2:1.

Po změně stran se hnal výběr kouče Marka Kratochvíla za vyrovnáním, když už to vypadalo, že Slaný výhru udrží, přišla na pořad 92. minuta, kdy vstřelil premiérový gól v dresu Olympie právě Kraus.

„Druhý poločas jsme více kombinovali a i přes soupeřovy šance, kdy nás podržel Martinec, jsme soupeře tlačili a v 92. minutě po standardní situaci, kdy náš trenér Kratochvíl hlavičkoval do tyče, se mi to podařilo dorazit do brány,“ popisoval Kraus premiérovou branku v dresu nového zaměstnavatele.

Březová tak uzmula důležitý bod, zejména pak před ožehavým derby, ve kterém vyzve v sobotu 31. srpna od 10.15 hodin na svém stadionu karlovarskou Slavii.

„Určitě jsme velice rádi za bod a máme se od čeho odpíchnout před derby s Vary, kdy půjde o důležité body,“ doplnil závěrem březovský šikula.