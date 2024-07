Jsem rád, že se nám jaro výsledkově i herně vydařilo lépe než podzim. Cíl byl posun v tabulce vzhůru, to jsme splnili. Já jsem ale věřil ještě v lepší umístění.

Opět se vám dařilo více v domácím prostředí, ale ani na hřištích soupeřů to nebylo vůbec špatné…

Zlepšení na hřištích soupeřů bylo základem pro to, abychom se posunuli v tabulce. Doma jsme byli silní i na podzim, ale venku jsme na ty výkony nedokázali navázat.

Co tedy bylo vaší hlavní devizou ve druhé části divizní soutěže?

Řekl bych, že herní disciplína a vůle hráčů podřídit se náročnému hernímu stylu byly klíčové. Zápasy, které jsme na podzim dokázali prohospodařit, jsme naopak v jarní části často převážili na naši stranu.

Ukázala vám také něco, na čem byste měli zapracovat?

Budeme se snažit zlepšovat ve všech aspektech hry, není důvod se uspokojovat.

Byl nějaký zápas, po kterém jste si řekl, že všechno klaplo tak, jak jste si před utkáním řekli?

Celkově vstup do jarní části, na Kladno a Chomutov jsme sportovně neměli, ale zbytek zápasů až po domácí výhru s Chebem tým fungoval naprosto perfektně. Pak nás doběhla nějaká zranění a začalo se to odrážet i na herním projevu týmu.

Jak jste byl spokojený s hráči? Byl některý, který vyčníval z řady?

Každý měl lepší a slabší momenty. Tomu se nevyhne nikdo. Nechtěl bych na nikoho zapomenout, protože všichni hráči se v tréninku a zápasech podíleli na tom, že jsme se na jaře zlepšili.

V současné době si hráči užívají zasloužené volno. Máte tedy již naplánovanou letní přípravu? Jak bude náročná?

Všichni si musíme odpočinout především psychicky. Dva týdny budou mít hráči celkem náročnou individuální přípravu. Pak se vrhneme do herní přípravy.

Chystáte v týmu nějaké změny, co se týče posílení kádru?

Z Chebu přichází střední obránce Václav Kraus, ze Sokolova záložník Matyáš Dubnický, dále by do kádru měli dorazit 2-3 mladí hráči po skončení přípravy v mateřských klubech. Věřím, že všichni budou pro tým velkým přínosem.

Sice je to ještě daleko, ale s jakým cílem budete vstupovat do nové sezony? Nebo co pro vás bude úspěchem?

Konkrétní cíle si budeme dávat až po přípravě. Já osobně věřím klukům, že pokud odjedeme přípravu dobře, můžeme vylepšit loňské umístění.