„První poločas byl hodně o osobních soubojích, když jsme měli několik příležitostí, ale nedokázali jsme je bohužel využít,“ litoval sokolovský mladíček po bezbrankovém prvním poločase nevyužitých šancí. Skóre se měnilo poprvé až v 68. minutě, kdy měl Hof výhodu pokutového kopu po faulu na Durkana v šestnáctce Baníku, který následně přetavil ve vedení domácích Yannick Frey.

Podruhé se Hof radoval ze vstřelené branky v závěru duelu, přesněji v 88. minutě, to se blýskl gólovým zápisem Maxi Weiß. „Začátek druhého poločasu jsme zachytili dobře i přes těžký terén. Hráli jsme jednoduše a Hofu nedávali prostor pro kombinaci, ale postupně se nám míč nedařilo na soupeřově polovině podržet,“ podotkl ke druhé polovině zápasu sokolovský záložník Matyáš Dubnický, který naskočil do zápasu až po obrátce stran. „Hof měl optickou převahu a penaltou se dostal do vedení, kdy poté ještě upravil po rohu na konečných 2:0,“ dodal k utkání Dubnický.

Sokolov se i v generálce střetne s německým týmem, když na svém stadionu bude hostit v sobotu 2. března od 10.00 hodin německý SG Regnitzlosau.

SpVgg Bayern Hof – FK Baník Sokolov 2:0 (0:0). Branky: 65. Yannick Frey (PK), 88. Maxi Weiß. FK Baník Sokolov, I. poločas: Švihořík – Kabantsov, Krlička, Kýček – Čížek, Richter, Macák, Rmoutil – Komberec, Kubinec, Hradecký; II. poločas: Fiala – Hudlický, Heřman, Krlička, Stehlík – Zázrivec, Štůla, Václavík, Dubnický, Schulz – Mikleš.