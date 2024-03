Ve 33. minutě se blýskli baníkovci gólovou kombinací, kdy nákop Kabantsova našel před šestnáctkou hostů Richtera, který následně poslal míč na Čížka, jehož centr uklidil podruhé do branky Aritmy Lukáš Komberec – 2:0. „První poločas byl z naší strany dobrý. Proměnili jsme své šance a až na jednu situaci jsme udrželi vedení 2:0,“ vracel se k utkání autor dvou branek Sokolova Lukáš Komberec.

Po změně stran však na hřiště vyběhla jiná Aritma, tlačila se do útoku, když Sokolovu několikrát pořádně zatopila. Nakonec se jí povedlo vstřelit i kontaktní branku, to se psala 61. minuta, kdy po rychlém přechodu do útočné fáze, ještě stačil brankář Baníku Jan Švihořík centr směrující do jeho šestnáctky vyrazit, ale na dorážku Davida Macháčka už nestačil – 2:1.

Baníku o osm minut později navrátil dvoubrankový náskok gólovou parádou střídající Lukáš Václavík, který na hranici šestnáctky chytrým lobem zvýšil na – 3:1. Když už to vypadalo, že Baník vedení udrží, přišel na pořad další výpad Aritmy, který po skvělé průnikovce mezi obránce domácích, přetavil ve druhou branku David Macháček – 3:2. Domácí pak nechal vypít pověstný kalich hořkosti až do dna v 88. minutě střídající Filip Tošner, když jeho skákavá střela z hranice penalty propadla až do sokolovské svatyně – 3:3.

„Druhý poločas už nebyl od nás takový jako první. Po vedení 3:1 jsme udělali bohužel dvě chyby, po kterých nás soupeř potrestal, takže remíza asi zasloužená,“ přemítal nad dělbou bodů Komberec a závěrem doplnil: „Před sebou máme spoustu zápasů, abychom ukázali, že umíme hrát fotbal a plnit to, co se po nás chce."

FK Baník Sokolov – SK Aritma Praha 3:3 (2:0). Branky: 19. a 33. Lukáš Komberec, 69. Lukáš Václavík – 61. a 82. David Macháček, 88. Filip Tošnar. Rozhodčí: Havránek – Šlajs, Hessová. ŽK: 3:4. Diváci: 220. Sokolov: Švihořík – Kýček, Kabantsov, Krlička, Štůla – Richter, Čížek, Rmoutil (66. Václavík), Zázrivec – Komberec (77. Schulz), Kubinec.