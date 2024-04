„Věděli jsme, že utkání s Ostrovem nebude jednoduché, když derby je přeci jen vždycky více vyostřené, takže jsme se na to připravovali,“ poukazoval po utkání středopolař Březové David Kursa.

Skóre duelu otevřeli hráči Březové již v 5. minutě, kdy se k odraženému balonu po rohovém kopu dostal za hranicí šestnáctky Jiří Šellong, který ho následně poslal zpět do ohně, tedy do pokutového území Ostrova, kde si ho našel Vladimír Číž, který ho parádní hlavičkou nasměroval do levé šibenice ostrovské svatyně.

V 18. minutě však bylo srovnáno, když ostrovský Jakub Kostka brankově zužitkoval presink na brankáře domácích, který při odkopu trefil právě dotírajícího hráče Ostrova, od kterého se míč dorazil do březovské branky. Březová si vzala vedení zpět ve 26. minutě, kdy po centru Josefa Hudce skóroval hlavou v pokutovém území hostů osamocený Jiří Šellong.

Ve 30. minutě zahrozila Březová potřetí, kdy se řítil osamocen na brankáře Ostrova Dan Martinec, ale neuspěl. Co se nepovedlo jemu, povedlo se o chvilku později Petru Peterkovi, který brankově zúročil centr do šestnáctky hostů v podání Lukáše Vymyslického.

Ve 36. minutě pak hráči Olympie Ostrov dorazili, když Rostislav Vokáč rychle rozehrál na Josefa Hudce, jehož centr našel na hranici šestnáctky Lukáš Vymyslického, který navýšil na rozdíl tří branek.

„Do zápasu jsme šli s jasným cílem, neustále vyvíjet tlak na soupeře a donutit ho k chybám, což se nám celý první poločas dařilo. Čtyři branky, které jsme vstřelili, byly odměnou za ten kvalitní výkon, který předvedli všichni, co byly na hřišti,“ chválil celý tým Kursa.

Po změně stran už tempo duelu víceméně opadlo, když Březová v poklidu hlídala průběh duelu, i když se snažil Ostrov zmírnit prohru, ukazatel skóre zůstal již nezměněn. „Druhý poločas už byl z naší strany horší, nebyli jsme tolik aktivní a spíše čekali na brejkové situace, ale i přesto jsme soupeře do ničeho nepustily a s klidem udrželi výsledek,“ dodal k úspěšné odplatě Kursa.

FK Olympie Březová – FK Ostrov 4:1 (4:1). Branky: 5. Vladimír Číž, 26. Jiří Šellong, 31. Petr Peterka, 36. Lukáš Vymyslický – 18. Jakub Kostka. Rozhodčí: Míč – Suchánek, Jati. ŽK: 1:1. Diváci: 150. Březová: T. Martinec – D. Peterka, Číž, Neudert, Hudec – P. Peterka (78. Bílek), Kursa, Vokáč (46. Poupě), Šellong, Vymyslický (86. Lattisch) – D. Martinec. Ostrov: Süttö – Janda (46. Toth), Nutsu, Řehák, Dušek (46. Nýber) - Bursík (62. Šupík), Hackl (62. Erlebach), Jankovský, Matoušek) - Novotný (75. Zedníček).