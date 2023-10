/FORTUNA DIVIZE B/ Zklamání přinesl fotbalistům březovské Olympie víkendový duel s Českým Brodem. A nebylo divu. Březováci, kteří na svém stadionu ve 12. kole Fortuna divize B tvrdili roli favorita, brali pouze bod po nerozhodném výsledku 1:1.

Olympie Březová – Český Brod 1:1 (1:0). | Foto: Daniel Seifert

„I když měl být zápas jednoznačný tak byl vyrovnaný, je to škoda,“ poukazoval po zápase březovský kapitán Václav Neudert. V prvním poločase sice Olympie šla do vedení ve 35. minutě po brance Dana Martince, ale po změně stran o náskok přišla, když hosté vyrovnali ve 47. minutě to se zapsal do střelecké listiny David Fikejz.

„Náš problém je, že dostaneme gól téměř za všeho,“ říká zklamaně Neudert a pokračoval: „Naopak na jeho vstřelení se pak hodně nadřeme.“

Český Brod se však prezentoval v Březové kvalitním výkonem. „Soupeř stejně jako předtím Nespeky ukázal, že se může pohybovat v tabulce úplně někde jinde, než tomu je, “ narážel Neudert na třináctou pozici Českého Brodu. „Nám prostě sedí týmy, které s námi hrají otevřený fotbal a nebrání,“ upozorňoval kapitán Olympie.

