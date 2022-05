Ostrov na Most umí Měla to být jednoznačná záležitost lídra Fortuna divize B Mostu-Souše, který dorazil na ostrovský pažit v roli favorita. Ostrov, který usiluje o udržení v divizní soutěži, předvedl proti výběru z Ústeckého kraje bojovný výkon, když zejména v prvním poločase byl hodně blízko ke vstřelení branky. Šanci Kostky však brankář hostů dokázal zneškodnit. Pozadu však nezůstali ani hosté, kteří hodně těžili ze standardních situací, ale bez brankového efektu. Navíc v 69. minutě musel předčasně pod sprchy ostrovský stoper Petr Řehák, a hostům se tak nabídla dvacetiminutová přesilovka, kterou však nedokázali využít. Ostrov si tak po bezbrankové remíze připsal na účet cenný bod.

FK Ostrov – FK Baník Most – Souš 0:0 (0:0). Rozhodčí: Kříž. ŽK: 3:2. ČK: 1:0 (69. Petr Řehák). Diváci: 201. Ostrov: Vaněček – Dušek (46. Toth), Řehák, Sýkora, Mestl – Janda, Jankovský, Machek, Kostka (70. Hackl) – Farid (70. Hron), Bursík (78. Lattisch).

Viktoria bije na poplach

Jarní část Fortuna divize A je pro fotbalisty mariánskolázeňské Viktorie noční můrou. A není divu. Viktoriáni se totiž propadli na hranu sestupového pásma a z toho chtěli utéct o víkendu na půdě Doubravky, jenže tam prohráli 0:4. „První poločas byl z naší strany velmi dobrý,“ poznamenal po utkání kapitán Mariánských Lázní Michal Drahorád.

FOTOGALERIE: Baníkovci smázli doma Benešov třemi zásahy

„Z ojedinělé šance jsme pak inkasovali,“ vracel se Drahorád ke 40. minutě, kdy otevřel skóre duelu doubravský Lukáš Roubal. Po změně stran pak přišlo na pořad gólové vystoupení domácího celku, který nastřílel hostům z lázní další tři branky. „Druhý poločas už byl z naší strany horší, když jsme se po druhém inkasovaném gólu sesypali,“ smutně poznamenal Drahorád, který dokončil zápas po vyloučení brankáře Daniela Šmejkala mezi třemi tyčemi. „Jsme ve složité situaci,“ upozorňoval Drahorád na postavení Viktorie v tabulce, kdy musí usilovat o udržení v soutěži.

Doubravka – FC Viktoria Mariánské Lázně 4:0 (1:0). Branky: 40. Roubal Lukáš, 63. Uzlík Matyáš, 66. Künstner Dušan, 92. Rozboud Karel. Rozhodčí: Trska. ŽK: 1:1. ČK: 0:1 (90. Daniel Šmejkal). Diváci: 100. Mariánské Lázně: Šmejkal – Samek, Prokš, Lukáš – Kapolka, Kořistka, Drahorád, Skopový (74. Dobřanský), Pěček – Braun, Nedbalý (64. Hibler).

Rokycany uspěly v Chebu

Po dvou domácích výhrách v řadě za sebou tentokrát fotbalisté chebské Hvězdy vyšli ve Fortuna divizi A bodově naprázdno. V bitvě s Rokycany museli skousnout porážku 1:3. Naději na bodový zisk drželi Chebané na své umělce do 58. minuty, to otevřel skóre zápasu rokycanský Petr Ženíšek. V 77. minutě navýšil vedení hostů Jan Vaščák, ale o minutu později navrátil Hvězdu zpět do hry kontaktní brankou Dominik Kubinec. Domácí se posléze vrhli za vyrovnáním, ale tentokrát jim nebylo přáno, když v 92. minutě definitivně utnul jejich snahu v podobě třetí branky svou druhou trefou v duelu Jan Vaščák.

FK Hvězda Cheb – FC Rokycany 1:3 (0:0). Branky: 78. Kubinec Dominik – 58. Ženíšek Petr, 77. a 92. Vaščák Jan. Rozhodčí: Suchánek. ŽK: 2:2. Diváci: 150. Hvězda Cheb: Mácha – Plíhal (77. Znak), Hucl, Netrval, Janda – Beneš, Bauer, Hrotek (67. F. Kompit), Anděl – Kubinec, Komberec (54. L. Kompit).

OBRAZEM: Rezerva Příbrami vyrabovala lázně. Kopali jsme špatně, přiznával Geňo

Březová dostala bůra

Sedmadvacáté kolo nevyšlo výběru březovské Olympie, který hostil na svém stadionu pražskou Aritmu. Hosté z hlavního města totiž vstoupili do utkání velmi dobře a z první branky se radovali již ve 4. minutě. Do konce prvního poločasu dokázali vstřelit další branky, když následně navrátil Březováky zpět do utkání kontaktní brankou Pavel Veselý. Po změně stran přidali hráči Aritmy další dvě branky, na které dokázala Březová odpovědět pouze brankou Daniela Kováře v 85. minutě, kdy tak upravila ukazatel na konečných 2:5.

FK Olympie Březová – SK Aritma Praha 2:5 (1:3). Branky: 33. Veselý Pavel, 85. Kovář Daniel – 4. Ielitro Teodoro, 19. a 67. Novotný Adam, 29. Rada Martin, 65. Kalina Tomáš. Rozhodčí: Flade. ŽK: 0:1. Diváci: 100. Březová: Martinec – Peterka (65. Bílek), Kravar (33. Nimrichter), Tafat, Šaloun – Dubnický, Rusňák, Kovář, Body (33. Filipec) – Vaněček, Veselý.