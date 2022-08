„Věděli jsme, že nás Buldoci mohou ohrozit jen ze standardních situací, což se jim hned v úvodu povedlo,“ narážel chebský kapitán Jiří Hucl na rohový kop, který hlavou zúročil ve vedoucí branku v 7. minutě dvorský Jaroslav Nerad. A to nemuselo být vše. Nerad totiž zahrozil Chebu po chvilce po rohovém kopu ještě jednou.

„Můžeme být rádi, že Nery nepřidal druhý gól,“ byl si vědom Hucl. To souhra Hvězdy zejména pak v prvním poločase překvapivě vázla. „Od nás to byla tragédie, nedokázali jsme si pořádně přihrát a spousta přihrávek končila v autu,“ zklamaně řekl k výkonu Hvězdy především v prvním poločase její kapitán. Po změně stran se sice hra Hvězdy krapet zlepšila, ale opět doplácela na finální přihrávku. I přesto dokázal favorit duelu v závěru prvního poločasu vyrovnat, když se do statistik zapsal nekompromisní ranou v šestnáctce Dvorů Vítězslav Janda.

Zdroj: Daniel Seifert

„I druhý poločas a následné prodloužení nebyly z naší strany, tak jak bychom si přáli, a to tento týden začíná soutěž,“ upozorňoval Hucl. Po změně stran na tom byla Hvězda opticky lépe, ale ani Dvory nezůstaly pozadu, když si vytvořily několik šancí, tu největší pak nedokázal zužitkovat v 90. minutě střídající Lukáš Vlk a to rozhodlo o prodloužení.

Ani v tom však ani jeden tým nedokázal skórovat, a tak přišla na pořad penaltová loterie. „Vary hrály celý zápas na brejky, což nám vůbec nevyhovovalo, kord na takovém malém hřišti,“ přidával ještě k utkání Hucl.

V penaltovém rozstřelu nakonec slavila výhru Hvězda, která dokázala proměnit čtyři pokutové kopy oproti dvěma v podání Dvorů. „Penalty, to už je taková náhoda, ale musím pochválit Borise (pozn. red., brankář Hvězdy Cheb Dalibor Mácha), který chytil dvě penalty ze čtyř,“ chválil kapitán Chebu alespoň výkon gólmana a hned připojil: „Moje penalta asi podtrhla celý vývoj duelu, když jsem ji chtěl kopnout doprostřed a sjelo mi to až do tyčky.“

Hvězda tak zamířila do prvního kola MOL Cupu, ve kterém bude hostit 17. srpna od 17.00 hodin v rámci chebského derby mariánskolázeňskou Viktorii. „Každý z týmu se musí chytit za hlavu a probrat se,“ varoval závěrem Hucl nejen před startem podzimní části Fortuna divize či prvním kolem MOL Cupu.

TJ Karlovy Vary-Dvory – FK Hvězda Cheb 1:1 (1:1) – PK 2:4. Branky: 7. Němec Filip – 43. Janda Vítězslav. Rozhodčí: Hoch – Peschel, Šiška. ŽK: 2:3. Diváci: 250.

TJ Karlovy Vary-Dvory: Novák – Hašek (46. Panuška), Staněk, Kočí, Dušek – Nerad, Šimků (90. Staško, 90. Lysák), Maňák, Pachta – Došek, Němec.

FK Hvězda Cheb: Mácha – Plíhal (46. F. Kompit), Hucl, Netrval, Janda (88. Vlk)– Anděl (78. Sokhach), Hrotek, Znak, Bílek(46. L. Kompit) – Kubinec (65. Pilař), Komberec.