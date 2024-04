Přitom Baník měl vstup do šlágru velmi dobrý, když šel v 9. minutě do vedení, to když když Kryštof Kýček založil akci Baníku, kterou posléze přetavil ve vedoucí branku – 1:0.

Poté Petřín dvakrát domácím dvakrát zahrozil, potřetí už byl úspěšný, když rohový kop Marka Vohrny proskákal do sokolovské svatyně - 1:1. Ve 40. minutě už šel Petřín do vedení, to svou velkou šou načal Michal Provod - 1:2. Z vedení se však Petřín radoval pouhé čtyři minuty, když Sokolov využil rohový kop z kopaček Kryštofa Kýčka, který hlavou navrátil zpět do ohně Lukáš Václavík, kde si ho našel Marek Štůla, který vyrovnal úspěšnou hlavičkou - 2:2.

Na začátku druhého dějství si vzal Baník vedení zpět, opět po rohovém kopu, který tentokrát rozehrál nakrátko, kdy centr Adama Čížka přetavil v třetí gólovou radost domácích Lukáš Václavík - 3:2. Jenže v 61. minutě propadli baníkovci při rohovém kopu, po kterém následně upalovali na branku Baníku Aleš Demeter a Michal Provod, když Demeter následně vyslal průnikovkou do úniku právě Provoda, který své sólo chladnokrevně zakončil - 3:3. A petřínský kanonýr o sobě dal vědět ještě v 69. minutě, kdy se potřetí zapsal do střelecké listiny, čímž Petřínu vystřelil velmi důležité vítězství - 4:3.

FK Baník Sokolov – SK Petřín Plzeň 3:4 (2:2). Branky: 9. Kryštof Kýček, 44. Marek Štůla, 49. Lukáš Václavík – 32. Marek Vohrna, 40. , 61. a 69. Michal Provod. Rozhodčí: Orel – Popelka, Zima. ŽK: 1:0. Diváci: 450. Sokolov: Švihořík – Kýček (82. Jelínek), Kabantsov, Krlička, Holík (71. Richter) – Štůla, Čížek, Rmoutil (63. Zázrivec), Schulz (63. Komberec)– Václavík, Kubinec.