/FORTUNA DIVIZE/ Třetí výhru v řadě vyválčila mariánskolázeňská Viktoria ve Fortuna divizi A. Tentokrát uspěli svěřenci trenéra Aleše Zacha v důležité bitvě na půdě Klatov, odkud si odvezli cennou výhru 2:0.

20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). | Foto: Jindřich Schovanec

„Kluci si opět hrábli až na dno sil, tvrdě a poctivě utkání odjezdili opravdu po zadku, znovu jim za to chci poděkovat,“ rozdával po třetí výhře v řadě úsměvy na všechny strany trenér Viktorie. A nebylo divu. Pro Viktorii, která bojuje o záchranu v soutěži, měla výhra cenu zlata. „První poločas byl v poli vyrovnaný, bylo vidět, že jde o hodně, nikdo nechce udělat chybu,“ vracel se k zápasu Zach.

„Přesto si myslím, že jsme byli trošku nebezpečnější, po zásluze vstřelili po centru Skopového, hlavou Kapolky vedoucí gól,“ připomněl Zach první brankovou radost, kterou zažila lavička Mariánských Lázní ve 29. minutě. Do druhé poloviny zápasu naopak vstoupili lépe domácí, kteří si vytvořili několik dobrých příležitostí na vyrovnání.

„Byli jednoznačně lepší, vytvořili si tři tutovky, kdy nás podržel brankář Hinterholzinger,“ chválil si Zach skvělé zákroky gólmana Viktorie. Mariánské Lázně přežily patnáctiminutovku druhého poločasu a dostaly se zpět do hry. „Hru jsme vyrovnali, vytvořili jsme si několik jasných šancí a další nebezpečné brejky, které jsme ale řešili hanebně,“ zklamaně přidával ke druhému poločasu kouč viktoriánů.

Podruhé se Viktoria radovala ze vstřelené branky v 88. minutě, když se po chytré přihrávce Holuba gólově prosadil Skopový. „V podstatě o osudu utkání rozhodl,“ přemítal Zach nad klíčovým momentem duelu, po kterém se Mariánské Lázně opět o kousek přiblížily v tabulce konkurentům v boji o záchranu.

Velké zklamání zavládlo po utkání v kabině Klatov, pro které to byla devátá prohra v soutěži. „Zápas se mi nehodnotí moc dobře, myslím si, že jsme si nezasloužili prohrát. Je až neuvěřitelné, co v současnosti nedáváme za šance," posteskl si kapitán klatovského týmu Milan Mészáros. „Leží na nás obrovská deka, zlomit to můžeme pouze sami. Ale i Mariánky měly šance, což bylo dáno tím, že jsme hráli vabank. Gratuluji soupeři a věřím, že se z toho co nejdříve dostaneme," přeje si zkušený fotbalista Klatov.

Zdroj: tvcom.cz

SK Klatovy – FC Viktoria Mariánské Lázně 0:2 (0:1). Branky: 29. Kapolka Martin, 88. Skopový Daniel. Rozhodčí: Cihlář. ŽK: 2:2. ČK: 0:1 (94. Filip Renza). Diváci: 252. Mariánské Lázně: Hinterholzinger – Brož, Rybař, Cinkanič, Beránek – Skopový, Drahorád, Pěček (46. Renza), Kapolka (79. Buršík) – Kopta (66. Holub), Nedbalý.