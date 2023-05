/FORTUNA DIVIZE/ Pětadvacáté kolo přinesou o víkendu obě skupiny Fortuna divize. Březová a Mariánské Lázně se představí na hřišti soupeřů, zatímco Hvězdu Cheb čeká domácí představení.

Březová si vyšlápla na podzim doma na Libiš, slavila výhru 4:1, teď má před sebou jarní odvetu na hřišti soupeře. | Foto: Daniel Seifert

Březovská Olympie si vystřihne roli favorita, když se v sobotu 6. května představí od 10.15 hodin na půdě dvanácté Libiše. Po domácí výhře nad Chomutovem, bude chtít březovský výběr uspět i na půdě Libiše, na kterou mají velmi příjemné vzpomínky z podzimní části, když v domácím prostředí slavili výhru 4:1.

Následně přijde na pořad chebská Hvězda, která v sobotu 6. května od 16.00 hodin přivítá Neratovice. „Při pohledu na tabulku je jasné kdo je v tomto utkání favoritem, ale každý zápas začíná za stavu 0:0,“ narážel chebský trenér na šestou příčku, kterou v béčkové skupině Neratovice drží. Chebský výběr však již několikrát obral o cenné body nejednoho favorita. „Je pravdou, že se nám s týmy z popředí tabulky vcelku daří,“ poukazoval Beneš.

VIDEO: Březová se dočkala, udolala Chomutov, doma slavila první jarní body

„K dalšímu takovému úspěchu, ale vede jen zodpovědný, poctivý a maximální výkon všech, kdo k utkání nastoupí,“ přeje si chebský trenér nutný bodový zisk v cestě za záchranou v soutěži. Posledním, kdo vstoupí do divizních bojů, bude mariánskolázeňská Viktoria, která se v neděli 7. května představí od 10.30 v Domažlicích v bitvě s tamní rezervou.

„Béčko Domažlic zvítězilo o víkendu v Rokycanech, kde ve druhém poločase předvedlo vynikající výkon, kdy dokázalo otočit nepříznivý vývoj,“ připomněl kouč Viktorie Aleš Zach, že jeho tým čeká v Domažlicích, náročná šichta. Navíc půjde prakticky o šest bodů, jelikož oba týmy mají shodně na kontě 33 bodů.

„I my, ale máme na jaře solidní formu a do Domažlic nejedeme s poraženeckou náladou,“ vzkazuje do tábora soupeře Zach. Viktoriáni sedm zápasů v řadě za sebou neokusili hořkost porážky, a nic na tom nechtějí měnit ani po duelu s Chody. „V utkání chceme uspět, ale povede k tomu opět jen poctivý výkon, vysoké nasazení a agresivita v osobních soubojích,“ říká závěrem Zach.