Za výhrou si šli Ostrováci od úvodního hvizdu. „Musím všechny kluky pochválit, že i přesně v takovém nastavení jsme do zápasu vstoupili, a myslím, že od první minuty nebylo pochyb, že to zvládneme,“ narážel Machek na odhodlání svého týmu.

Na stadionu Rakovníka otevřel skóre duelu v 17. minutě Jakub Dušek a o deset minut později Ostrov vedl již o dvě branky, když se do střeleckých statistik zapsal Ladislav Mestl. Povedený první poločas pak stvrdil v podobě třetí branky sám ostrovský kapitán, který ve 38. minutě s přehledem proměnil pokutový kop.

„Ve druhém poločasu se utkání prakticky dohrávalo, i přesto jsme si vytvořili dost šancí na to, aby to skončilo vyšším rozdílem,“ připomněl šéf ostrovské kabiny jedinou brankovou radost po obrátce stran, o kterou se zasloužil v 57. minutě Tomáš Bursík.

„Vítězství si ale ceníme a jedeme dál,“ připomněl závěrem, že záchranářská mise v podání Ostrova i nadále pokračuje.

TJ Tatran Rakovník – FK Ostrov 0:4 (0:3). Branky: 17. Dušek Jakub, 27. Mestl Ladislav, 38. Machek Vojtěch (PK), 57. Bursík Tomáš. Rozhodčí: Šiška. ŽK: 2:1. Diváci: 80. Ostrov: Vaněček – Dušek, Sýkora (68. Toth), Řehák, Mestl (75. Liška) – Janda, Jankovský (61. Hron), Hackl, Machek, Kostka – Bursík (68. Lattisch).

Březová uspěla v Brandýse

Po třech prohrách v řadě za sebou se dočkala tříbodového zisku Olympie Březová. Ta uspěla v bitvě tabulkových sousedů ve Fortuna divizi B, když na půdě Brandýsa nad Labem slavila výhru 2:0, čímž si zachovala divizní příslušnost i pro příští ročník soutěže.

Vše podstatné se odehrálo v Brandýse již během první pětačtyřicetiminutovky, tedy v jejím závěru. Nejdříve zajistil ve 41. minutě vedení Březovákům přesnou ranou Daniel Kovář a ve 45. minutě pak navýšil rozdíl ve skóre Pavel Veselý, pro kterého to byla osmnáctá trefa v soutěži.

FK Brandýs nad Labem – FK Olympie Březová 0:2 (0:2). Branky: 41. Kovář Daniel, 45. Veselý Pavel. Rozhodčí: Klečka. ŽK: 4:3. Diváci: 150. Březová: Martinec – Peterka, Nimrichter, Kravar, Šaloun (83. Poupě) – Dubnický, Rusňák, Kovář (87. Bílek), Kursa – Vaněček (73. Filipec), Veselý.

Viktoria obrala Soběslav

Po pěti prohrách v řadě za sebou ve Fortuna divizi A bodově zabrala mariánskolázeňská Viktoria. V pravý čas. Důležité utkání se Soběslaví přetavila ve vítězství 3:0.

„Do zápasu jsme vstupovali s tím, že už konečně musíme urvat důležité body, a to se nám podařilo,“ chválil si po utkání tříbodový zisk záložník Mariánských Lázní Martin Kapolka. První poločas vyhráli viktoriáni 1:0, když jim vedení zařídil ve 21. minutě Patrik Kořistka.

„Řekl bych, že jsme v prvním poločase Soběslav přehrávali a vytvořili si pár zajímavých šancí, ze kterých se nám podařilo jednu proměnit,“ vracel se k první polovině zápasu Kapolka.

To po změně stran přidala Viktoria další dvě branky, když nejprve Kapolka v 51. minutě proměnil pokutový kop a vše uzavřel v 72. minutě Dominik Pěček, který navýšil rozdíl ve skóre na 3:0.

„Ve druhém poločase se nám podařilo dát poměrně rychlý gól, který nás uklidnil. Soběslav jsme do větších šancí nepouštěli, a naopak přidali třetí trefu, která potvrdila důležité vítězství,“ řekl závěrem k důležité výhře mariánskolázeňský hráč.

Zdroj: FC Viktoria Mariánské Lázně/Josef Novotný

FC Viktoria Mariánské Lázně – TJ Spartak Soběslav 3:0 (1:0). Branky: 21. Kořistka Patrik, 51. Kapolka Martin (PK), 72. Pěček Dominik. Rozhodčí: Smitka. ŽK: 2:3. Diváci: 100. Mariánské Lázně: Šmejkal – Samek, Prokš, Lukáš – Pěček (86. Holeček), Kořistka, Drahorád, Kapolka (65. Dobřanský), Skopový (86. Hibler) – Braun, Nedbalý (60. Bártl).

Hvězda dosáhla na bod

Nachlup stejně skončilo fotbalové měření chebské Hvězdy ve Fortuna divizi A s posledním týmem tabulky Berounem. Po podzimním zápase, ve kterém Hvězda remizovala 1:1, stejným výsledkem skončila i jarní odveta ve Fortuna divizi A.

Přitom Chebané vstoupili do utkání nejlépe, jak mohli, když již ve 3. minutě otevřel skóre duelu Dominik Kubinec, který zajistil Hvězdě vedení. O to však přišli fotbalisté Chebu ve 36. minutě, kdy se do střeleckých statistik zapsal berounský Jakub Krůta. Po změně stran si vytvořily oba týmy několik šancí, ale již bezbrankového efektu, a tak se rozešly smírem.

Český lev – Union Beroun – FK Hvězda Cheb 1:1 (1:1). Branky: 36. Krůta Jakub – 3. Kubinec Dominik. Rozhodčí: Polena. ŽK: 2:2. Diváci: 150. Hvězda Cheb: Mácha – L. Kompit (81. Mouhafidi), Hucl, Netrval, F. Kompit – Janda, Eisenreich, Znak (46. Hrotek), Beneš (89. Plíhal) – Anděl, Kubinec.