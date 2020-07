„Věděli jsme, že tým Mostu bude v dobrém složení po sloučení dvou mužstev, FK Most a FK Baník Souš, když trenér Johana měl k dispozici čtyřiadvacet hráčů, zatímco my jsme dorazili k utkání s jedenácti hráči a třemi brankáři,“ narážel na úvod trenér Ostrova Jiří Štěpán na marodku svého týmu či dovolenou, kterou ještě hráči čerpají.

„I tak jsme chtěli hrát aktivní fotbal. Do zápasu jsme vstoupili dobře, bohužel se nám nepodařilo proměnit standardní situaci a soupeř nás hned v 11. minutě po jejich prvním rohovém kopu gólově potrestal,“ vracel se Štěpán k začátku duelu, ve kterém se ujal Most vedení 1:0. „Nadále jsme hráli poctivý fotbal, ale do nějaké vyložené šance jsme se nedostali. Ve 25. minutě po dlouhém míči za obranu a krásné střele domácí zvýšili na 2:0 a ve 38. minutě po krásné individuální akci to už bylo 3:0 pro Most, nám se navíc v závěru první půle zranil Lukáš Jankovský,“ poznamenal ostrovský trenér k dalšímu průběhu v první pětačtyřicetiminutovce, po které musel dohánět Ostrov tříbrankové manko.

„I přes nepříznivý stav jsme apelovali na to, že musíme stále pracovat a odehrát zápas důstojně. To se nám dařilo, když jsme ve 64. minutě po rychlém brejku zásluhou Tomáše Bursíka snížili na 3:1. V 67. minutě se po rohovém kopu prosadil Filip Tomáň a už to bylo jen o jednu branku, 3:2,“ pochvaloval si Štěpán snížení náskoku Mostu po změně stran na rozdíl jediné branky.

„Most se prosadil ještě v 73. minutě z pokutového kopu, když my už se do žádné větší šance nedostali. Kluci si ale zaslouží pochvalu za to jak celý zápas pracovali, a i za nepříznivého stavu 3:0 jsme hráli na pokraji svých možností,“ našel závěrem pozitiva na porážce ostrovský trenér.

Druhé utkání v rámci letního drilu odehrají hráči Ostrova v domácím prostředí, když v derby vyzvou chebskou Hvězdu, duel bude k vidění na stadionu U pekárny v sobotu 25. července od 17 hodin.

FK Baník Most – Souš – FK Ostrov 4:2 (3:0)

Branky Ostrova: Tomáň Filip, Bursík Tomáš.

FK Ostrov: Vaněček – Kunz, Vondráček, Karbula, Dušek – Bursík, Matoušek, Horváth, Hron – Veselý, Jankovský (stř. Tomáň, Süttö mladší, Süttö starší).