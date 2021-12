Již před startem první poloviny museli řešit v Ostrově první starost, nového trenéra, když Jiří Štěpán zamířil na zkušenou do Sokolova. Vedení Ostrova v čele s předsedou Pavlem Bursíkem tak muselo narychlo sehnat adekvátní náhradu. Podařilo se. „Před sezonou jsme se dostali do složité situace a museli jsme v krátké době najít nového trenéra,“ přiznává ostrovský předseda a pokračuje: „To se povedlo a přišel Jindra Heffner, ale bohužel měl velmi málo času na přípravu.“

FOTOGALERIE: Ostrov si poradil v přípravě se Sokolovem U19

Další rána přišla pro klub z Krušných hor na startu soutěže, kdy tým kosila častá zranění. „Takovou smůlu jsme asi ještě neměli,“ kroutil nevěřícně hlavou Bursík. „Po čtyřech soutěžních utkáních nám najednou chybělo devět hráčů základní sestavy,“ připomíná situaci, která následně provázela Ostrov do konce podzimní části.

Vstup však neměli do podzimní části Ostrováci vůbec špatný, remíza s Meteorem, výhra nad Slaným, rozjezd to byl v jejich podání slušný. Rázem však euforii vystřídalo zklamání, když šel tým od porážky k porážce, kdy tým srážely hrubé chyby a také herní výpadky, které dokázali soupeři gólově potrestat, někdy však chyběl i kousek fotbalového štěstí.

„Absence zraněných hráčů se samozřejmě musela projevit. Chyběla nám jak kvalita, tak zkušenost a také trochu štěstí,“ zklamaně říká k nepříliš povedenému podzimu Bursík. „Například v domácím zápase s Březovou jsme prohráli v poslední minutě, když jsme předtím šli sami na bránu,“ vrací se ke krajskému derby, ve kterém nakonec jeho tým vyšel po prohře 2:3 bodově naprázdno. Podstatně horší bilanci si ostrovští hráči připsali na hřištích soupeřů, kde v sedmi duelech dosáhli na pouhé tři body. „Venku se nám vůbec nedařilo,“ je si vědom Bursík.

Pavel Bursík, předseda FK Ostrov.Zdroj: Daniel SeifertPorážky však dokázal Ostrov proložit alespoň několika nerozhodnými výsledky. „Ty jsme uhráli v domácích zápasech, kdy jsme se dokázali vyrovnat silným soupeřům, jako České Lípě či Aritmě Praha,“ našel na první polovině soutěže nějaké pozitivum. „Doma se nám hraje lépe, máme výbornou diváckou kulisu, jednu z nejlepších v divizi,“ chválil si podporu fanoušků šéf Ostrova.

Čtyři kola před koncem podzimní části sáhl Ostrov k výměně trenéra. „Bohužel na mužstvu byla deka a chtěli jsme udělat změnu, impuls a v závěru soutěže ještě zabodovat. A jak to bývá, odnesl to trenér, což mě osobně mrzelo,“ přiznává Bursík. Tento tah se však Ostrovákům vyplatil. Pod taktovkou trenérského dua Michal Süttö, Lukáš Jankovský se tým nastartoval.

I když první pokus proti Kladnu nebyl úspěšný, tým viditelně dostal nový impulsa to se promítlo i do senzační výhry na půdě Mostu či důležitého vítězství nad Tatranem Rakovník

„Kladno bych raději nehodnotil, kdo tam byl, viděl, co se dělo. Souš byla paráda, takhle bych si představoval, aby náš A-tým hrál. Bojoval, dodržel taktické pokyny trenérů. Pak přijde i trochu štěstí a výhra s favoritem celé soutěže,“ říká s úsměvem Bursík. „S Rakovníkem to bylo těžší o to, že každý od nás čekal doma výhru. Povedlo se a jsme v kontaktu s mužstvy před námi,“ zdůrazňuje Bursík.

Divizní tým si prozatím užívá přestávku, kterou následně vystřídá dlouhá zimní příprava. „Přestávka je sice dlouhá, ale na užívání není prostor. Hráči dostali na tzv. přechodné období individuální plány. A hned po Novém roce začíná společná příprava,“ nastínil Bursík, kdy se vrhne ostrovský A-tým do zimních galejí.

„Věřím, že ji hráči odpracují, jak mají. Máme domluvené také kvalitní přípravné zápasy,“ naráží na přípravné zápasy s Přešticemi, Sokolovem A, Baníkem U19 či Viktorií Plzeň U19.

Ostrov se ve Fortuna divizi B na podzim trápil.Zdroj: Daniel SeifertU týmu zůstávají i nadále trenéři Jan Micanka a Michal Süttö. Otázkou zůstává, kdo usedne na post hlavního kouče. „Hlavní trenér je v jednání a nebude to neznámé jméno,“ prozradil Bursík, že tentokrát půjde o známé jméno, když se víceméně začíná skloňovat návrat Jiřího Štěpána. Jestli tomu tak bude, to ukáže až čas.

Ještě před zimní přípravou získal Ostrov do svých řad nové tváře. „Nové posily jsou Petr Řehák, který se po štacích ve vyšších soutěžích vrací do Ostrova, a Láďa Mestl, který se vrací z Německa,“představil nové akvizice v ostrovském výběru.

„Dalšími posilami budou pro jarní část uzdravení hráči Lukáš Jankovský a Tomáš Bursík, kteří již začali trénovat. Na další budeme muset ještě počkat,“ naráží na dlouhodobé marody Filipa Veverku, Jakuba Lattische či Michala Sütta mladšího.

Po příchodu Řeháka a Mestla však posilování v podání Ostrova není u konce. „Ostatní případné posily jsou v jednání. Rád bych oslovil i kluky z krajského přeboru, kteří mají ambice a chtějí si zahrát vyšší soutěž v super podmínkách,“ prozradil Bursík.

Ostrov tak bude vstupovat do jarní části s jediným cílem, tím je záchrana. „Jednoznačně to bude záchrana. Budeme se chtít co nejdříve dostat v tabulce na místo nad pásmo sestupu a zůstat tam do konce soutěže,“ přeje si závěrem předseda klubu.