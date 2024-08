První poločas přinesl několik šancí na obou stranách, při kterých se vyznamenali oba brankáři, kteří udrželi po prvním dějství čistý štít. „Do zápasu jsme šli s jasným cílem, a to vyhrát, ale věděli jsme, že to nebude vůbec lehké,“ vracel se záložník Sokolova Adam Čížek k předzápasovému cíli, který si v kabině Baníku stanovili.

„První poločas byl náročný také díky počasí, ale vypracovali jsme si několik stoprocentních šancí, ale gólman hostí nás několika zákroky vychytal,“ podotkl k prvnímu poločasu, během kterého si Baník přeci jen vytvořil více brankových příležitostí.

To po změně stran už to pomalu vypadalo, že duel dokráčí do bezbrankového konce, ale to se opět připomněl v trikotu Sokolova loňský nejlepší střelec béčkové divize Dominik Kubinec, který v 74. minutě poslal baníkovce do vedení. Hosté se snažili, co jim síly stačily, když se hnali za vyrovnáním, ale bez úspěchu. Naopak opět udeřilo na straně druhé, když v 90. minutě zpečetil výhru domácích ze značky pokutového kopu kapitán Daniel Krlička.

Sokolov i podruhé doma bodoval naplno, porazil Hřebeč 2:0. | Video: FK Baník Sokolov

„O poločase jsme si řekli, že musíme ještě přidat a konečně vstřelit gól. Dominik Kubinec se dostal konečně na první tyč a po mém centru to uklidil hlavou do brány. Pak jsme se snažili nikam nehnat a udržet našemu gólmanovi nulu, což se povedlo, a ještě v poslední minutě se nám podařilo dát druhý a rozhodující gól z penalty,“ doplnil k zápasu Čížek, který strávil na hrací ploše celých devadesát minut.

Sokolov – Hřebeč 2:0 (2:0). Branky: 74. Dominik Kubinec, 90. Daniel Krlička (PK). Rozhodčí: Suchánek – Nedvěd, Pašek. ŽK: 1:3. Diváci: 250. Sokolov: Fiala – Kýček, Kabantsov, Krlička, Čížek – Anděl, Alozie (77. Rmoutil), Komberec (66. Václavík), Zázrivec, Kubinec (88. Mikleš), Hradecký (88. Schulz). Hřebeč: Vokoun – Dolejš, Kefurt (66. Hajný), Peake, Hodosi, Jakoubek, Myška (81. Bergmann), Lukič (81. Dragošek), Lukeš (66. Mentberger V.), Dolák (46. Kotík), Podaný.