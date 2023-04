/FORTUNA DIVIZE/ Parádní výsledek uhráli na půdě lídra Fortuna divize B fotbalisté březovské Olympie. Na stadionu České Lípy totiž uhráli nerozhodný výsledek 2:2, čímž jako druhý tým, prvním byla chebská Hvězda, dokázal sebrat Arsenalu body v domácím prostředí.

Další ztráta. Česká Lípa (modrá) doma remizovala s Březovou 2:2. | Foto: Jaroslav Marek

„Jsem hodně spokojený,“ hlásil po cestě ze zápasu březovský trenér Petr Peterka. A měl k tomu řádný důvod. Jeho tým šel již ve 2. minutě do vedení, když skóre duelu otevřel Pavel Veselý. „Domácí se nás snažili dostat hned v úvodu zápasu pod tlak, ale my jsme rychle k hráčům dostupovali, byli tvrdý v soubojích a znemožnili jim rozehrávku, a to se jim hodně nelíbilo,“ poukazoval kouč Březové.

Zdroj: tvcom.cz

Z vedení se ale jeho tým neradoval dlouho, pouze do 12. minuty, kdy se v českolipském dresu prosadil David Halbich. Vedení si, ale Olympie vzala zpět, když v 15. minutě skóroval po úspěšné hlavičce Dan Martinec. „Bohužel poté domácí vstřelili druhou branku, kterou měl opět na svědomí David Halbich, nejbezpečnější hráč Arsenalu,“ upozorňoval Peterka. „Poté jsme opět dokázali soupeře odskákat, odbránit,“ pochvaloval si Peterka úspěšnou obrannou hru svého výběru.

„Po změně stran to bylo podobné jako v závěru prvního poločasu, kdy se domácí tlačili do zakončení, ale my využívali rychlé přečíslení. Domácí si vytvořili dvě, tři velké příležitosti, ale my tu největší nedokázali proměnit dvě minuty před koncem,“ podotkl k hlavičkové šanci Pavla Veselého, která mohla vynést Březové tříbodový zisk. „Určitě je to pro nás velmi cenný bodový zisk,“ dodal závěrem kouč Olympie.

Arsenal Česká Lípa – Olympie Březová 2:2 (2:2). Branky: 12. a 18. Halbich David – 2. Veselý Pavel, 15. Martinec Dan. Rozhodčí: Šlajs. ŽK: 4:3. Diváci: 230. Březová: T. Martinec – D. Peterka, Neudert, Kravar, Kýček – P. Peterka (82. Body), Kursa, Vokáč, Dubnický (61. Rusňák) – D. Martinec, Veselý.