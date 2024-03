„Do zápasu jsme vstupovali s tím, že můžeme ve Slaném vyhrát, ale jen za předpokladu, že budeme hrát týmově, makat jeden za druhého a soustředit se pouze na hru, a to si myslím, že jsme do puntíku splnili,“ prozradil po utkání středopolař Jiří Šellong, s jakou taktikou Březová do Slaného dorazila.