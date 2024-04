Do derby naskočila Březová aktivně, vytvořila si několik šancí, ale poprvé se radovala ze vstřelené branky v 15. minutě. To si našel přízemní přihrávku z rohového kopu v podání Rostislava Vokáče v šestnáctce hostů David Kursa, který zařídil Olympii jednobrankové vedení.

Poté se osmělila také Hvězda, ale její šance dokázal domácí výběr ustát bez úhony. Naopak ve 27. minutě šla Olympie do dvoubrankového trháku, když po centru Jiřího Šellonga do šestnáctky Hvězdy, si v souboji s Jakubem Horou počínal nedovoleně Vítězslav Janda, a Březová tak měla výhodu pokutového kopu, který s přehledem proměnil Dan Martinec.

Ve 38. minutě už Olympie vedla o tři branky, to Jakub Hora presoval před šestnáctkou Chebu Petra Znaka, kterému vypíchl míč, který doputoval k Danu Martincovi, který z hranice velkého vápna parádním obloučkem zasunul balon do chebské svatyně.

Zdroj: Daniel Seifert

Hvězda pak udělala do druhého poločasu několik změn, ale ani to ji od prohry nezachránilo, když Březová měla plně režii derby na svých kopačkách. Navíc v 63. minutě přidala čtvrtou branku, kdy dlouhý nákop Davida Kursy do rozhozené obrany Hvězdy využil Dan Martinec, který si nejdříve zkušeně přehodil gólmana hostů, a posléze zasunul míč počtvrté do branky soupeře, čímž si připsal na účet hattrick.

Březová tak v domácím prostředí dokázala udržet svou neporazitelnost, když zvládla i druhé regionální derby, když v tom prvním porazila Ostrov 4:1. Naopak Hvězda nezvládla ani durhé derby, když s Ostrovem prohrála shodně 0:4.