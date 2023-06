Podruhé už Kratochvíl na nabídku Březové kývl. Těším se hodně, prozradil

/ROZHOVOR/ Návrat na místo činu. V březovské Olympii tvrdil zkušený středopolař Marek Kratochvíl před nedávnou dobou fotbalovou muziku. Teď se do známého prostředí navrací, ale v jiné pozici. Po skončení sezony totiž zaujal post hlavního trenéra březovského A-týmu, se kterým bude válčit v divizi B. Pro šestatřicetiletého trenéra, to bude jedna velká premiéra v kategorii mužů. Jak se seběhl jeho přesun do Březové, co očekává od své premiéry, a jak to bude s Poříčím, kde donedávna nastupoval? To prozradil v exkluzivním rozhovoru Deníku.

Marek Kratochvíl, trenér FK Olympie Březová. | Foto: Daniel Seifert