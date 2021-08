„První utkání hrajeme doma, chceme samozřejmě, aby se úvod soutěže povedl. Chceme uspět, uděláme pro to maximum,“ hlásí nový kouč ostrovského FK Jindřich Hefner.

Bývalý hráč Teplic mohl v kádru přivítat pořádně zvučnou posilu. Tou je jednatřicetiletý ofenzivní záložník Vojtěch Machek, kterého si již v mládežnickém věku vytáhla Sparta Praha, následně strávil dva roky ve fotbalové akademii Feyenoordu Rotterdam, aby po svém návratu do Česka odehrál přes dvě stovky zápasů za druholigový Baník Sokolov. „Pro ostrovský fotbal je to velký přínos,“ pokyvuje trenér FK Ostrov.

Ostatně Machek se předvedl už v přípravném utkání proti Hvězdě Cheb, který Ostrováci vyhráli 3:1. „Proti předešlým utkáním to byl s ním v sestavě velký rozdíl. Věřím, že tomu dá na hřišti nějakou tvář, je to posila, která je znát, toho chceme samozřejmě využít,“ pokračuje Hefner.

Jak se Vojta Machek ocitl v Ostrově? „Je to práce Pavla Bursíka. Byli spolu ve spojení již delší dobu, byl tady už v covidové době, kdy se pak odehrála nějaká přátelská utkání, předběžně se dohodli, teď se to dotáhlo do konce,“ prozrazuje ostrovský kouč.

Na spadnutí je ještě jeden příchod. Dorazit by mohl další fotbalista s vazbou na Baník Sokolov, Miroslav Hackl. „Uvidíme, jestli se podaří jeho přestup zrealizovat do prvního zápasu, ale jeho přesun je na dobré cestě,“ říká Jindřich Hefner.

Vojta Machek v dresu druholigového Baníku SokolovZdroj: Zdeněk Plachý

V Ostrově ještě stále tak nějak dobíhá příprava. „Trénovali jsme poctivě čtyřikrát v týdnu, teď ještě doháníme kondici, kterou asi ještě budeme dohánět do půlky, možná až do konce září. Někteří hráči nám přišli trošku víc zanedbaní,“ směje se zkušený harcovník.

Další možné změny se v kádru uskuteční až v zimní přestávce. Teď dostanou příležitost předvést svoje fotbalové umění a také „pracovní“ morálku hráči, kteří jsou na soupisce. „Máme relativně mladý kádr. Kluci si ale musí uvědomit, že tomu musí dát víc. Bylo by dobré, kdyby se podařilo mladé hráče zapracovat co nejdříve do kádru, někteří určitě mají potenciál, aby byli v základní jedenáctce,“ zdůrazňuje Jindřich Hefner.

Jako první se do cesty Ostrovu postaví Meteor Praha. V úvodním kole loňského ročníku se soupeři rozešli po 90 minutách nerozhodně 2:2, když domácí promrhali dvougólový náskok. V penaltovém rozstřelu byli potom úspěšnější Pražané. „Na utkání jsem se díval. Identické góly ze standardek jsme dostali i v přípravě. Na to si musíme dát pozor a být více důslední v obranné fázi při standardních situacích,“ upozorňuje lodivod Ostrova. „Také tam došlo k nějakým změnám,“ doplňuje své poznatky o soupeři.

Na hřišti chce Jindřich Hefner od svých svěřenců, aby se soustředili primárně na sebe. „Na náš vlastní výkon. Nemůžeme spoléhat na to, v jaké formě Meteor přijede. Chceme se prezentovat nějakou hrou. V přípravě jsme se zaměřili také na držení balonu, to mě bude zajímat,“ má jasno.

V sobotu pro FK Ostrov začne plnění podzimních cílů. „Potřebujeme něco uhrát, aby jaro nebylo hektické a byli jsme relativně v klidu,“ uzavírá Jindřich Hefner návštěvu v ostrovském klubu.