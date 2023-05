/FORTUNA DIVIZE/ Duel dvou rozdílných poločasů odehrála březovská Olympie ve Fortuna divizi B na půdě v Českém Brodu. První vyhrála 3:0, ve druhém však stejný počet branek inkasovala, když nakonec brala bod za remízu 3:3.

Václav Neudert, kapitán FK Olympie Březová. | Foto: Daniel Seifert

Do utkání naskočily oba týmy aktivně, když ve 24. Dan Martinec změnil stav Rostislav Vokáč, který zařídil Březové vedení 1:0. Poté se hrálo od vápna k vápnu, se šancemi na obou stranách. Nejblíže byli domácí vyrovnání ve 35. minutě, kdy po chybě březovské obrany postupoval sám na brankáře hostů Jakub Moravec, který však se stoprocentní šanci selhal.

A domácí za to tvrdě zaplatili. Ve 43. minutě nejprve uklidil hlavou míč Pavel Veselý po rohovém kopu Václava Neuderta. V téže minutě přidala Březová ještě třetí trefu, když využila rychlý přechod, který brankově zúročil Rostislav Vokáč, který zužitkoval centr Pavel Veselého. „První poločas byl fantazie,“ řekl k tříbrankovému vedení kapitán Březové Václav Neudert.

Jenže po změně stran přišel pro hosty velký šok. V 46. minutě navrátil zpět do zápasu po standardce z pětatřiceti metrů Sebastián Minárčin, když jeho dlouhý nákop na branku překvapil i březovského brankáře. O tři minuty tentýž hráč snížil na rozdíl jedné branky a domácí tým následně Březové i nadále zle zatápěl. Nakonec se dočkal i vyrovnání, a to v 70. minutě, kdy proměnil pokutový kop Ondřej Kejha. „Do druhého poločasu jsme prostřídali, a soupeř na nás vlétl, my jsme se bohužel nedokázali dostat do hry,“ zklamaně dodal Neudert ke ztracenému náskoku.

Český Brod – Olympie Březová 3:3 (0:3). Branky: 46. a 49. Minárčin Sebastián, 70. Kejha Ondřej (PK) – 24. Martinec Dan, 43. Veselý Pavel, 43. Vokáč Rostislav. Rozhodčí: Šimek. ŽK: 0:6. Diváci: 85. Březová: T. Martinec – D. Peterka, Číž, Neudert (75. Body), Kýček (46. Kravar) – P. Peterka (46. Rusňák), Kursa, Vokáč, Dubnický – Veselý, D. Martinec. Trenér: Petr Peterka.