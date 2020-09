„Vzhledem k průběhu utkání jsme rádi, že se nám povedlo zápas alespoň zremizovat,“ hlásil z kabiny Viktorie po utkání v Mýtě jeden z nejzkušenějších hráčů Milan Braun. A nebylo divu. Viktoriáni totiž museli během duelu smazávat tříbrankové manko. „Ukázali jsme, že fotbal hrát umíme, dokonce jsme měli na to,i zápas otočit v náš prospěch,“ poukazoval Braun.

První poločas se však Mariánským Lázním vůbec nepovedl, když během čtyřiadvaceti minut dvakrát inkasovaly. „První půle byla strašidelná, hráli jsme bojácně, na náhodu. Ztráceli jsme jednoduché míče a nedostali se vůbec do hry,“ zklamaně se vracel k prvnímu poločasu Braun. Po změně stran však bylo pro Viktorii ještě hůře, když Mýto vstřelilo třetí branku, a s týmem z lázní to vypadalo hodně bledě.

„Druhý poločas jsme taktéž začali vlažně, ale probudil nás kontaktní gól v 70. minutě, narážel Braun na přesný zásah Dana Cinkaniče, který navrátil Viktorii zpět do hry.

„Od té chvíle jsme hráli jen my, jen je škoda, že jsme neměli více štěstí a nedokázali dovést obrat do úspěšného konce, to by bylo fantastické,“ přiblížil dění na hřišti po vstřelené kontaktní brance Braun. Na rozdíl jedné branky snížil v 71. minutě Roman Popovič a v 79. minutě se pak zapsal mezi střelce Milan Braun.

Po nerozhodném výsledku pak přišly na pořad penalty, které zvládli lépe hráči Mýta, a urvali tak druhý, bonusový bod. „Penalty už jsou o štěstí, na druhou stranu věřím, že jsme si dokázali, že fotbal hrát umíme, a příští zápas předvedeme podobné nasazení jako v druhém poločase v Mýtě, jelikož teď už musíme vždy bodovat, protože jsme jich už na podzim ztratili více než dost,“ dodal závěrem Braun.

TJ Slavoj Mýto – FC Viktoria Mariánské Lázně 3:3 (2:0) – PK 4:3. Branky: 10. Růžička Michal, 24. Brož Martin, 67. Vileta Karel – 70. Cinkanič Dan, 71. Popovič Roman, 79. Braun Milan. Rozhodčí: Tupý. ŽK: 3:4. Diváci: 210. Mariánské Lázně: Šmejkal – Šácha, Ruda, Braun, Lukáš – Habart, Drahorád, Popovič, Cinkanič, Pěček – Štěpán (stř. Kořistka).