„Pro nás velmi důležitá výhra,“ spokojeně si lebedil nad první jarní výhrou manažer Olympie Petr Peterka. O svém vítězství rozhodli Březováci, kteří nastoupili do úvodního kola jarní části v plné palbě, během úvodních dvaceti minut, kdy dvakrát rozvlnili síť kladenské svatyně.

První měl na svědomí ve 12. minutě Vít Vrtělka. Patřila do kategorie šťastných, když jeho rána z hranice šestnáctky skončila nejdříve na tyčce kladenské branky, poté se následně odrazil míč od ležícího kladenského brankáře do branky a Březová šla do vedení.

O pár minut později se radovala Olympie podruhé, to když zatáhl balon po levé straně Pavel Veselý a jeho zpětnou přihrávku na značku pokutového kopu gólově zúročil kapitán David Vaněček.

„Do utkání jsme vstoupili aktivně, dobře jsme kombinovali a hlavně vstřelili dvě důležité branky,“ ohlédl se Peterka za úspěšnou dvacetiminutovkou.

„Jenže od pětadvacáté minuty jsme upustili od naší hry a do hry se dostalo Kladno, které si vytvořilo nebezpečné šance,“ narážel manažer Březové na parádní zákrok Tomáše Martince, který vytáhl střelecký pokus hostů reflexivně nohou, či obranný zákrok Jiřího Šalouna na brankové čáře.

„Bylo hodně důležité, že jsme udrželi v prvním poločase čisté konto,“ přemítal Peterka. A nebylo divu. Kladno totiž patří k hlavním aspirantům na medailové posty. „Bylo hodně kvalitní a nebezpečné,“ uznával sílu soupeře Peterka.

Ve druhém poločase se hosté sice snažili vstřelit kontaktní branku, ale bez gólového efektu. Naopak v samotném závěru stvrdil tříbodovou radost Olympie třetí brankou Dan Martinec.

„Do druhé půle jsme šli s cílem pohlídat si hlavně úvod, to nám dělalo na podzim velké problémy. To jsme zvládli, když jsme hráli zodpovědně, a k tomu jsme přidali bojovnost, a navíc jsme vstřelili v závěru třetí branku,“ podotkl k druhé polovině duelu Peterka.

„I když Kladno prohrálo, myslím si, že body jen tak rozdávat nebude, proto je pro nás výhra velmi cenná,“ dodal šéf Březové.

FK Olympie Březová – SK Kladno 3:0 (2:0)

Branky: 12. Vrtělka Vít, 19. Vaněček David, 90. Martinec Dan. Rozhodčí: Fencl. ŽK: 2:1. Diváci: 100.

Březová: T. Martinec – D. Peterka, Horvát, Neudert, Šaloun – Kursa (89. Body), Vrtělka, Krlička (75. Kravar), Veselý – D. Martinec, Vaněček. Trenér: Marián Valach.