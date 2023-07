/FOTBAL/ První přípravný zápas čeká fotbalisty Baníku Sokolov, kteří se představí za hranicemi, přesněji v Poppenreuthu.

Miloslav Janovský (vpravo), trenér FK Baník Sokolov. | Foto: FK Baník Sokolov

Fotbalisté divizního Baníku Sokolov zahájili již v pondělí 3. července letní přípravu. K týmu se navrátil zpět trenér Miloslav Janovský, který se navrací k týmu po půlroční odmlce.

„Jsem rád, že mohu být součástí nově se tvořícího a perspektivního mužstva. Věřím, že na klubu a v sokolovském okolí už přebolel sportovní neúspěch z minulé sezóny a všichni, včetně hráčů, funkcionářů a našich příznivců již soustřeďují svou pozornost na to, co bude a to co bylo, je minulostí,“ poukazoval Janovský.

Časovku v Sokolově orámovala Jitka Raková mistrovským titulem

Sokolov prošel během přestávky několika změnami. Do Mariánských Lázní zamířil Miroslav Peška, do Přeštic Lukáš Šulc a Pavel Hrabačka. Naopak tým posílilo chebské duo Dominik Kubinec a Jakub Anděl. Z Březové se pan navrátili Kryštof Kýček a Matyáš Dubnický.

„Těším se na spolupráci s mladými hráči, našimi odchovanci v kombinaci s hráči, kteří by měli být nositelé výkonu z let minulých. Nebude to jednoduchá cesta, neboť se tvoří úplně nové mužstvo, ale věřím, že bude úspěšná,“ věří Janovský. Již v sobotu 8. července odehrají baníkovci první přípravný duel, který odehrají od 10.30 hodin na půdě německého SV Poppenreuth.

FOTO, VIDEO: Nohejbalové naděje si daly sraz v Doubí, na oblíbeném kempu