Navíc mají baníkovci soupeři co vracet, když na podzim s Aritmou prohráli 1:2. „Zápas s Aritmou nám na podzim moc nevyšel, ještě jsme neměli takovou sílu, nebyli jsme sehraní, tak jako v zápasech, které jsme odehráli později, kdy už jsme byli schopní dokazovat, co v nás je,“ vracel se k podzimní prohře Václavík. A Sokolov chce na úvod jarní části bodovat naplno, i když ho čeká v sobotu 9. března od 10.15 hodin náročná šichta.

„Víme co je v sázce, ale pro nás je důležité jít do prvního zápasu s tím, že chceme uspět a je jedno proti jakému soupeři by to bylo,“ poukazuje sokolovský hráč.

Navíc Sokolov bude hájit podzimní domácí neporazitelnost. „Budeme chtít doma potvrdit neporazitelnost z podzimu a Aritmu porazit,“ přeje si důležitou výhru Václavík.

„Myslím, že rozhodovat bude hlavně zápal pro hru a kvalita, ať už technická nebo taktická. Budeme se snažit podat, co nejlepší možný výkon, aby tři body zůstaly v Sokolově,“ doplnil k první jarní bitvě Václavík.