Cílem je stabilizace kádru a konkurenceschopnost v první polovině tabulky. Jak viděl uplynulou sezonu manažer sokolovského klubu Roman Heřman, a co prozradil o té nové?

Pane Heřmane, jak z pozice sportovního manažera hodnotíte uplynulou sezónu A-týmu?

V minulém ročníku se A-tým umístil na 5. místě divizní soutěže, což vzhledem k rozsáhlým personálním změnám vnímáme jako velice úspěšné.

Lze očekávat rozsáhlé personální změny i před startem následujícího ročníku?

Do nadcházejícího ročníku vstoupíme téměř s identickým mužstvem, avšak k několika změnám určitě dojde. Tým opustí hráči Švihořík (Kaznějov), Richter (Kynšperk), Holík (SRN), Dubnický (Březová) a Macák (Nové Sedlo). Opačným směrem přichází Koudele (Horní Bříza), který v minulé sezóně oblékal dres Mariánských Lázní. Tým bude doplněn také o mladé talentované dorostence, jako jsou Jelínek, Schulz, Rmoutil, kde zejména poslední dva jmenovaní dostávali již v minulé sezóně velký prostor. Příležitost v přípravě dostanou také hráči jako Beran, Hrbatý, Berka nebo Hudlický.

Jaké budou cíle pro nadcházející sezónu?

Cíle budou podobné těm, které jsme měli stanovené pro uplynulý ročník. Chceme pokračovat ve stabilizaci kádru, do kterého chceme začleňovat vlastní odchovance. Po sportovní stránce se chceme pohybovat v první polovině tabulky a být konkurenceschopní adeptům na postup do 3. ligy. Máme největší mládežnickou základnu v kraji a tohoto potenciálu chceme maximálně využít. Věříme, že dobrou prací s mládeží budeme schopni vyprodukovat hráče na úrovni 3. až 4. ligy. To je naše cesta.

Daniel Seifert, Aleš Zeman