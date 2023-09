Již jedenáctý bod přihodili na své konto v áčkové divizi fotbalisté Baníku Sokolov. O víkendu urvali nerozhodný výsledek na půdě plzeňského Petřína, kde remizovali 1:1, když se o dělbu bodů zasloužil vyrovnávací trefou obránce Václav Kraus.

FORTUNA divize A, 7. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) - FK Baník Sokolov (žlutí) 1:1 (1:0). | Foto: Deník/Martin Mangl

„První poločas jsme byli více na balonu my a vytvořili si dvě stoprocentní, které jsme nedokázali proměnit,“ vracel se k první pětačtyřicetiminutovce na půdě Petřína Kraus. Co se nepovedlo hostům, povedlo se domácím, kterým zajistil vedení ve 24. minutě Aleš Demeter.

„Bohužel jsme jednou zaspali v obraně a soupeř šel do vedení po jeho jediný šanci v první půli,“ litoval obdržené branky Kraus. Po změně stran vrhli baníkovci do boje o vyrovnaní. Vyplatilo se. V 67. Baník dokázal srovnat, když se do střeleckých statistik zapsal právě Kraus.

„Druhý poločas se hrálo nahoru dolu, nám se pak podařilo vyrovnat ze standardní situace,“ připomněl svou trefu po obrátce stran. „Chtěli jsme urvat vítězství na svou stranu, což už se nám, ale nepodařilo. Do toho i soupeř si vytvořil pár nebezpečných šancí po našich zbytečných chybách, ale gólman nás podržel,“ podotkl, že zápas byl až do závěrečné devadesáté minuty otevřený.

„Jsme sice rádi za bod z venkovního utkání, ale vzhledem k průběhu zápasu nás mrzí, že jsme nedokázali vyhrát,“ doplnil ke druhé dělbě bodů v podzimní části sokolovský obránce.

Petřín – Sokolov 1:1 (1:0). Branky: 24. Aleš Demeter – 68. Václav Kraus. Rozhodčí: Glogar – Doubrava, Švagr. ŽK: 2:1. Diváci: 140. Sokolov: Švihořík – Mlýnek (46. Dubnický), Kabantsov, Macák, Kraus – Čížek, Krlička, Anděl – Václavík (69. Zázrivec), Komberec (86. Stehlík), Mikleš.