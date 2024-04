Baníkovci v uplynulém kole brali pouze bod na půdě Českého Krumlova, kde remizovali 1:1. „Je to škoda,“ zklamaně pokyvoval hlavou Macák. A měl k tomu důvod. Sokolov si totiž vytvořil několik gólovek, ale využil pouze jednu.

„Určitě jsme měli na to, abychom se vrátili se třemi body, ale bohužel jsme nevyužili naše šance a na konci zápasu se stalo něco, co nikdo z nás, do teď nechápe, ale už je to za námi a soustředíme se jen na sobotu,“ narážel sokolovský obránce na pokutový kop v nastaveném čase, po kterém Jihočeši srovnali na konečných 1:1.

Teď však čeká výběr sokolovského kouče Miloslava Janovského podstatně tvrdší oříšek, který bude muset rozlousknout. Navíc baníkovci budou chtít udržet domácí neporazitelnost, která trvá již deset utkání.

VIDEO: Další zářez rozhodčího. Sokolov obrala o výhru na jihu Čech (ne) penalta

„Když se nám bude dařit plnit naše principy ve hře, budeme hrát naši hru a přidáme k tomu něco navíc, tak věřím, že máme na to, abychom šlágr zvládli a neporazitelnost udrželi,“ věří svému týmu Macák. Jenže s dobrou bilancí dorazí do Karlovarského kraje také Petřín, který na hřištích soupeřů dosáhl prozatím v devíti duelech na osmnáct bodů.

„Jak jsem již řekl, myslím si, že to bude hodně o nás a naší hře,“ upozorňoval Macák, že vše má Baník ve svých rukou. Sokolov by se v případě výhry přiblížil soupeři z Plzeňského kraje na rozdíl dvou bodů. V opačném případě by se Petřín Sokolovu vzdálil už na osm bodů.

„Bude to určitě také o proměňování šancí. Samozřejmě si chceme dojít pro tři body a přiblížit se Petřínu v tabulce,“ doplnil závěrem Macák. Šlágr 22. kola bude na programu v sobotu 13. dubna od 10.15 hodin v Sokolově.