V posledních letech patří k základním kamenům Viktorie a v letošní předčasně pozastavené sezoně zatím drží jeho tým ve Fortuna Divizi A dvanáctou příčku.

„Určitě to mohlo být z naší strany podstatně lepší, zejména co se týče bodové stránky, na druhou stranu je potřeba říct, že jsme měli na úvod podzimu těžký los,“ poukazuje Michal Drahorád a rázem dodává: „Je škoda, že se i napodruhé kvůli pandemii koronaviru přerušila soutěž, už se těšíme, až se vše srovná do normálu a my zase budeme moci hrát.“

On a jeho spoluhráči teď kvůli koronaviru a přísným opatřením vlády ČR nesmí hrát ani společně trénovat. Deník tak využil delší nucené pauzy a zeptal se zkušeného borce na mariánskolázeňské spoluhráče či realizační tým.

Jací jsou v jeho očích?

David Šmejkal: Naše legenda. Takový správný pokladník, za jakoukoliv blbost nám všechno účtuje (úsměv). Vždycky říká, že účet je transparentní, ale nikdo nevíme, kolik v něm je. Jinak je to takový táta, stará se o spoustu věcí, bez něj by to fungovalo v šatně špatně. V té jsme spolu už jedenáct let a za ta léta by těch historek bylo na knížku.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Ondřej Jacko-Lysák: Vrátil se nám z Anglie a jsme za to rádi, je to výborný brankář. Je hodně podobný Šmejkymu, v podstatě jako synátor, chodí dokonce i ke stejnému kadeřníkovi (smích).

Ondřej Parák: V poslední sezoně hrál pravidelně za béčko a podával slušné výkony, bohužel se v průběhu sezony zranil a už nenaskočil. Někdy je v šatně terčem vtípků, ale nikdy se neurazí, dovede si ze sebe udělat srandu.

Jan Prokš: Poslední půlrok málo trénoval, nastoupil k policii a musel jezdit do akademie, tudíž přezdívka „fízl“ byla rázem na světě. Jinak velký flegmatik a super fotbalista!

Danylo Samek: Přišel k nám v zimě z Petřína, jinak je původem z Ukrajiny, takže občasné narážky na jeho přízvuk jsou jasné, nikdy se ale neurazí a vtipům na svoji osobu se dovede zasmát. Jinak je to mladý kluk a určitě má velký potenciál, určitě o něm v Mariánských Lázních ještě uslyšíme.

Dan Cinkanič: Cinky je v týmu jeden ze služebně nejstarších hráčů, je to velký pohodář a hodný kluk. Jen tak něco ho nerozhodí a je to vynikající fotbalista, ve své levačce má ohromný dynamit.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Petr Holub: Dvoumetrová hora svalů, když vás ale pozdraví a máte ho za zády, myslíte si, že za vámi stojí desetiletý kluk. Vždy zdraví svým jemným „ahóój“, to je náš Péťa. Jinak super kluk a perfektní fotbalista, má trochu smůlu na zranění, která ho dost limitují. Snad se teď během dlouhé pauzy dá dohromady a na jaře nám pomůže na hřišti.

Dominik Pěček: Pan fotbalista, taky má být po kom. Má super humor a dovede si udělat srandu sám ze sebe. Na hřišti umí občas udělat výborný blikanec.

Roman Popovič: Jeden z nejmladších v šatně a dostává to náležitě sežrat, flašky, rozlišováky, pomůcky, to je jeho denní chleba a pěkně ho to vždycky se*e . Pokud bude podávat takové výkony jako na podzim a pokud nezpychne, bude těžké ho ve Viktorii dlouhodobě udržet.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Jakub Lattisch: Jeho myšlenkové pochody jsou někdy masakr (smích). Někdy zahlásí takovou kravinu, že všichni s údivem koukáme, jestli to fakt myslí vážně. Když však má svůj den, tak dokáže sám rozhodovat důležité zápasy.

Milan Braun: Miňa je super kluk, jeden z tachovské party, co přišla loni v létě. Má dlouhodobé zkušenosti ze třetí ligy a je pro nás velký přínos, navíc nezkazí žádnou srandu.

Marek Ruda: Další z tachovského klanu. Hrozně fajn kluk, známe se už od dorostu. Nebojí se na nikoho zařvat a umí si vzadu zjednat respekt.

Jan Holeček: Věkem ještě dorostenec, takže stejně jako Popi nejvíc obstarává míče, dělá pití atd. Jinak pilný a slušný kluk, snad se mu podaří se začít rvát o místo v sestavě.

Petr Šácha: Přišel až teď v půlce podzimu a hodně nám pomáhá. Od té doby, co přišel, tak jsme se ve hře dozadu hodně zvedli. Je velice důrazný, což všichni cítíme i na tréninku (smích).

František Nedbalý: Náš dědek, klobouk dolů před tím, jak soutěž pořád bez problémů zvládá, a navíc dokáže být takhle produktivní. Je hodně hravý, jeden z parťáků na karty, ale člověk musí být hodně obezřetný, většího podvodníka v kartách neznám (smích).

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Zdeněk Štěpán: Má smůlu na zranění, několikrát se uzdravil, dostal do formy a přišlo další zranění. Jinak moc fajn kluk, který umí podobně jako Nedbalka mít super výběr místa ve vápně a být tam nebezpečný.

Patrik Kořistka: Ještě nikdy jsem nepotkal většího flegmatika, než je Páťa (smích). Přijde, pozdraví, odtrénuje, pozdraví a odchází. Jinak se mi s ním ve středu zálohy hraje super, dokáže toho dost oběhat a je klidný na balonu, někdy by se mohl trochu víc rozčílit.

Tomáš Habart: Haby z Halže. Opravdu vynikající fotbalista, hodně nám pomáhá a na pravém kraji toho strašně oběhá. Je to pravděpodobně jediný abstinent v mančaftu, kolikrát jsem mu říkal, že kdyby občas trochu chlastal, tak je to hráč na ligu.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Martin Lukáš: Tak tady je to největší mazec. Chodí pozdě, věčně něčemu nerozumí, pořád mele nějaké kraviny a v šatně dělá furt nějaké blbosti. Lidsky výborný člověk, pořád pozitivní. Kolikrát se nám nevyvedl zápas a všichni měli náladu pod psa, ale Pesi to za pár minut neřeší a jede dál. Třešnička je jeho styl oblékání, vždycky chodí jako vagus (smích).

Otakar Dolejš (trenér): Známe se už dlouho, ještě předtím, než k nám nastoupil jako trenér. Má ohromné zkušenosti a fotbalu hodně rozumí. Některé jeho hlášky v kabině nemají chybu, ale ani pro sprosté slovo se taky nebojí jít daleko.

Jaroslav Paseka (předseda a vedoucí): Je to strašně fajn a férový chlap! Hodně se o nás stará, jezdí, zařizuje. Kdyby mu někdo z týmu ze srandy řekl, že po zápase potřebuje odvézt do Berlína, tak na něj po zápase čeká s nastartovaným autem.