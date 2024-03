„I když sem v Sokolově strávil jen půl roku, tak se na návrat na Baník samozřejmě moc těším,“ říká ke svému návratu do známého prostředí dvacetiletý záložník Viktorie. I on má v paměti cennou podzimní výhru, ve které Mariánské Lázně porazily na svém stadionu Sokolov 2:0. „Řekl bych, že na podzim jsme v zápase byli lepším týmem, tedy až do doby, než jsme dostali červenou kartu a šli do desíti, potom nás Sokolov zatlačil, ale vítězství jsme zvládli pohlídat,“ vracel se Kapolka k podzimní bitvě, ve které viktoriáni dosáhli na cenné body. Teď však poměří síly se sokolovským výběrem zcela nový tým, když Viktoria prošla během fotbalové výluky velkou obměnou hráčského kádru, což by právě pro baníkovce mohla být menší výhoda.

„Asi to menší výhoda být může, ale řekl bych, že v Mariánkách se dal dohromady stejně tak kvalitní tým, který se do Sokolova pojede určitě porvat o všechny body,“ věří svým spoluhráčům Kapolka. A v sázce bude druhá příčka, takže týmy budou mít o motivaci postaráno.

„Bude to určitě náročný duel,“ tuší Kapolka. „Půjde o druhé místo, navíc ještě derby, takže oba týmy nenechají nic zadarmo,“ přemítá před sobotní bitvou fotbalový šikula. Cíl tak mají v Mariánských Lázních jasně daný, dosáhnout na co nejvíce bodů. „Je to tak. Do Sokolova pojede s jasným cílem, a to urvat body a porvat se o vítězství,“ doplnil Kapolka.

OBRAZEM: Baníku protekla výhra mezi prsty, nakonec bral proti Aritmě bod

BANÍK PŮJDE ZA ODPLATOU

Cíl mají fotbalisté sokolovského Baníku v odvetném duelu s Viktorkou jasně daný, tím je soupeři oplatit prohru. „Naše předvedená hra v prvním vzájemném zápase nebyla optimální. Na první zápas chceme dát zapomenout, domácí zápas ovládnout a vrátit hostům porážku z prvního zápasu,“ má jasno obránce Baníku Kryštof Kýček, který naskočil i do duelu na půdě Mariánských Lázní, kde jeho tým musel skousnout prohru 0:2.

„Na první zápas se nám nevzpomíná vůbec dobře. Především první poločas nás soupeř přehrál a dostal se do vedení. Ve druhém poločase jsem především díky červené kartě soupeře začali soupeře přehrávat. Bohužel větší brankové příležitosti jsme si nevypracovali a soupeř v závěru zápasu rozhodl po rychlé akci,“ popisoval první bitvu Kýček.

Teď mohou být trumfy na straně Sokolova, když Viktoria prošla během přestávky velkou obměnou. „I přes velké množství změn v kádru mají Mariánky stále kvalitní tým a v sobotu nás nebude čekat nic lehkého,“ dobře ví sokolovský mladíček. Navíc Baník bude usilovat o protažení domácí neporazitelnosti. „Je pravda, že na našem hřišti se nám hraje mnohem lépe a doufáme, že sérii prodloužíme o další zápas. Všichni v šatně věříme, že přijde hodně diváků a poženou nás za třemi body,“ přeje si Kýček plný dům na derby.

A co by mohlo derby rozhodnout? „Myslím si, že budou rozhodovat maličkost. Oba týmy budou na zápas dobře připravené a jak už to v takových zápasech bývá, budou rozhodovat individuální chyby. Věřím, že i výhra v minulém kolem nám pomůže a zápas zvládneme vítězně,“ věří Kýček, že Sokolov soupeři splatí podzimní prohru i s úroky.

„Na závěr bych rád pozval všechny příznivce Baníku, aby nás přišli podpořit v důležitém zápase a dopomohli nám k vytouženým třem bodům,“ doplnil závěrem.

Viktoriáni brali na úvod cenný bod, remizovali s Klatovy